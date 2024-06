Desafíos del nuevo gobierno | Alfabetización física y mejoras en las infraestructuras deportivas

Ciudad de Panamá/El deporte es una de las actividades que desempeña un papel crucial en la construcción de una sociedad saludable, cohesionada y próspera. Más allá de la competencia y el entretenimiento, el deporte aporta una serie de beneficios en múltiples aspectos de la vida, impactando positivamente en la salud física y mental, la educación, la economía y la integración social.

A pesar de los importantes beneficios, diversos problemas estructurales y sistémicos continúan frenando el desarrollo pleno del deporte en Panamá.

Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP) señaló que debe ser una de las prioridades de la nueva administración, pero también de las futuras, el trabajar por una “alfabetización física” de la población, es decir, garantizar la salud física de las personas.

Para ello, el Estado debe proporcionar las condiciones para poder que se propicie este ambiente, lo cual, a su vez, brinda una serie de beneficios reduciendo problemas de salud, abandono escolar, mayor productividad, entre otras ventajas probadas a través de diversos estudios.

Si se logra que la población se alfabetice físicamente, no solo se trabaja en la salud preventiva, sino que también según Young, las probabilidades de llenar el “deporte de base”, se vuelve más alta y hay mayor cantidad de personas para escoger a los mejores atletas en un determinado deporte.

“Tenemos un grave problema de obesidad en el país, más del 80% de la población es obesa y eso tiene que ver con que nuestra población no es alfabeta físicamente y no pueden mantenerse activos de por vida porque no tienen las capacidades básicas para hacer actividad física”, reafirmó la abogada.

Retos en materia deportiva

En otro orden de prioridades, Young se refirió a los principales ejes de desarrollo estratégico con lo cual, se debe tener claro hacia dónde se van a enfocar los recursos para que Panamá pueda tener un mejor rendimiento deportivo.

En ese sentido, dijo que se debe enfocar en tener un sistema que permita tener entrenadores de alto nivel, así como infraestructuras de alto nivel, porque hasta ahora, los atletas no puedan entrenar en las mismas condiciones que deberían en las competiciones profesionales. Además, también señaló que es momento de que se empiecen a desarrollar "competiciones nacionales sólidas, competitivas" en las organizaciones deportivas para tener una base en la que se puedan escoger a los mejores atletas. Algo que no es una realidad en todas las organizaciones hoy día.

Hay que saber priorizar hacia dónde quieres enfocar tus recursos, en función de tus objetivos deportivos y que esa base de deportes que se cubren sea más grande”, enfatizó en políticas deportivas.

Infraestructura

Una de las recomendaciones que realizó Equipo Panamá, el cual está integrado por la Federación Panameña de Fútbol y el COP, en el Pacto por el Deporte 2024-2029, es trabajar en las mejores de las instalaciones e infraestructuras deportivas, toda vez que se ha identificado que la mayoría de las instalaciones, conforme se desprende del Informe Nacional del Pacto del Bicentenario, no están en estado óptimo para su utilización e incumplen con las medidas o dimensiones estándares establecidas a nivel internacional. Una realidad que sucede desde una pequeña comunidad rural hasta barrios urbanos de la ciudad capital.

Al respecto, Young indica que, la importancia en tener instalaciones óptimas y con la reglamentación especifica a nivel internacional, está en lograr tener los atletas de élite que se quieren, no obstante, mientras esa realidad no cambie, será mucho más difícil.

Bádminton no tiene una sola cancha que cumpla con las reglamentaciones internacionales, hoy día no hay una sola cancha, y así te puedo mencionar muchas", enfatizó Young.

Buena gobernanza

En el Pacto por el Deporte, se sugirió al gobierno del quinquenio 2024-2029, mejorar las prácticas de gobernanza y asegurar que existan los controles y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para la ejecución no solo de subsidios, sino también para la construcción de infraestructuras y generar consistencia en el proceso de toma de decisiones, evitando así la politización de las organizaciones deportivas.

La politización condiciona, porque ya no se toman decisiones en función del mejor interés de la organización o de los atletas, sino de otros factores externos al hecho deportivo, y eso condiciona", subrayó.

Consulta el documento 👉: Pacto por el Deporte

Sede de eventos

Otra de los puntos plasmados, por la Fepafut y COP para el desarrollo del deporte en el país, es que se vuelva a ser sede de eventos deportivos importantes o de magnitud, a pesar del gran rezago que existe en las instalaciones, pero es un tema que permite la capacidad local en diferentes áreas y hace la diferencia para poder mejorar todo el engranaje deportivo.

El Pacto por el Deporte plasmó al menos unas 20 recomendaciones deportivas para lograr que el país avance en esta industria y se puedan obtener mejores resultados en cuanto a rendimiento de atletas y demás factores.

Según explicó la presidenta del COP, el equipo del presidente electo, José Raúl Mulino, tiene conocimiento del pacto, pero aún no se han llevado a cabo reuniones para iniciar una hoja de ruta en este aspecto.

La industria deportiva a nivel mundial es un gigante económico, que genera miles de millones de dólares anualmente. Este sector incluye ingresos por derechos de televisión, venta de entradas y patrocinio, con eventos como la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos, los cuales encabezan la lista de los mayores generadores de ingresos.

La inversión en deporte es un tema que no solo beneficia a los atletas, salud de la población y equipos, sino que también tiene un impacto positivo en la economía local, la salud pública y la cohesión social.

Los países que más invierten en deporte incluyen a Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia y Australia, naciones que destinan grandes sumas a la infraestructura deportiva, programas de desarrollo de atletas y la organización de eventos deportivos internacionales, los cuales generan enormes ganancias a la economía del país.