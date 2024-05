Retos del nuevo gobierno | Disminuir la informalidad laboral y reducir la planilla estatal

Ciudad de Panamá/Con una tasa de desempleo en aumento y falta de oportunidades formales en el mercado económico, la crisis laboral pareciera que sigue en aumento, afectando a miles de panameños. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), la tasa de desempleo alcanzó el 7.4%, sin embargo, los economistas advierten que, aunque la tasa de desempleo no sea muy alta, lo que realmente preocupa es la “calidad del empleo que se está generando”.

En la actualidad, gran parte de la empleabilidad sucede en el sector informal, el cual tiene como principal dificultad el acceso a beneficios sociales y seguridad laboral.

René Quevedo, consultor empresarial y analista económico, afirmó a TVN-2.com que el mayor problema que vive Panamá respecto a la economía laboral, es el aumento del sector informal y de los funcionarios. A su juicio, el sector privado no está generando empleo formal y lo que ha habido es un detrimento en la confianza por parte de los inversores, lo que se traduce a esta falta de empleo formal.

El Estado ha estado interviniendo con contrataciones en la planilla estatal y subsidios, de alguna manera enmascarando la pérdida de capacidad de la economía para generar empleos de calidad”.

La informalidad y la planilla estatal

De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en el primer trimestre de 2024, solo se generaron 69,147 contratos, de los cuales 34,127 contratos fueron indefinidos. El resto se divide entre contratos definidos y por obras terminadas.

La última encuesta de mercado laboral de Inec señala que existen 329,880 empleados del gobierno, 853,938 en la empresa privada y en la informalidad existen 754,798. [Los datos estadísticos contienen información del año 2023, ya que hasta el momento el Inec no cuenta información actualizada al año 2024].

Mientras, por parte de la Contraloría General de la República, según el informe de planilla de marzo 2024, existen 255,360 funcionarios, cuyo gasto en sueldo bruto representa $428.4 millones.

La economía del sector privado no está generando empleo formal, quien está generando empleo es el gobierno con plata prestada”, señaló.

El catedrático y experto en negocios, sugiere que, para atacar el problema con la falta de empleo formal, el país debe trabajar en una estrategia para restablecer la confianza y que los inversores puedan establecer en Panamá sus negocios.

Somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Eso hay que cambiarlo y solo se puede cambiar si hay confianza de que invertir en Panamá es buen negocio”, expresó.

Según explicó, los sectores que generan la mayoría de los empleos son sectores que tienen un gran nivel de informalidad, por ejemplo, en el sector turismo el 62% de los empleos son informales, el resto que tiene un salario, ganan en promedio 634 dólares mensuales. Continuó diciendo que en el comercio, la informalidad es de 56%, la industria 61% y la construcción es de casi un 80%.

La calidad de los empleos va relacionada con la confianza en el clima para la inversión privada”, indicó Quevedo.

Población ocupada

Las cifras del Inec también revelan que, existe una población de 1,938,616 ocupados, de estos 1,136,320 son hombres y 802,296 son mujeres. También, recordemos que, el cierre de la mina operada por Minera Panamá, provocó la pérdida de unos 30 mil a 40 mil empleos directos e indirectos, cifra que no se contempla en dicho informe.

No obstante, la población ocupada incluye el empleo formal e informal, el problema, de acuerdo con Quevedo, es que de todos los trabajadores informales solo el 17% de los informales cotizan a la Caja de Seguro Social (CSS), situación que puede agravar aún más la delicada situación de la CSS, ya que no existen los cotizantes suficientes.

Para ponerlo en perspectiva, entre agosto 2019 y agosto 2023, se perdieron 20 mil asalariados del sector privado, pero se agregaron 36 mil funcionarios y 49 mil informales. Nuestra economía crece mucho pero solo genera informales y funcionarios”, recalcó.

‘Achicar el Estado’

Los datos indican que la mayor tasa de participación en la actividad económica se sitúa entre personas de 25 a 59 años. Además, se indica que de los 1.9 millones de ocupados, la mediana de ingresos es de 684,22 dólares.

Además, detalló que entre 2013 y 2023, el sector privado perdió 26 empleos asalariados, sin embargo, se agregaron 67 mil funcionarios y 235 mil informales.

En esa década, “cada trabajador asalariado del sector privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por tres funcionarios y nueve informales”.

Quevedo duda que se repitan las condiciones “muy especiales” que se dieron cuando fue la ampliación del Canal, cuando la tasa de desempleo fue de 4%. Sin embargo, reconoce que el presidente Mulino sabe que la generación de empleo se debe realizar a través de la empresa privada y la inversión.

El presidente electo Mulino tiene muy claro que tiene que ser a través de la inversión privada, el sector privado es quien tiene que generar los empleos. El Estado hay que achicarlo, tenemos una planilla estatal sobredimensionada”, destacó.

El problema de la informalidad

El empleo informal se refiere a aquellas actividades laborales que no están reguladas por el marco legal y normativo del país. Este tipo de empleo no se encuentra registrado oficialmente, lo que implica que los trabajadores no gozan de los beneficios y protecciones legales que sí tienen los trabajadores formales.

El empleado informal corresponde a toda persona que no tiene contrato laboral, trabajadores independientes, patronos con menos de cinco trabajadores, empleadas domésticas, emprendedores y los trabajadores familiares.

De estos, según explica Quevedo, solo el 17% cotiza en la CSS, pues señala que el problema de cotizar como independiente es absolutamente imposible y “extraordinariamente engorroso”, razón por la que la mayoría de los informales deciden no cotizar.

En concreto, todo aquel que no está emplanillado, ya sea en una empresa o en el gobierno es informal, subrayó.

‘Inactivos puros’

Sobre la población desocupada, la estadística revela que hay 155, 625 personas, lo que representa un 7,4%. De esto se desglosa, el desempleo abierto 121,658 que representa un 5,8% y un desempleo oculto de 1.6% (33,967).

Sin embargo, en total, la población no económicamente activa es de 1,260,543 personas. De los cuales, 1,153,755 son inactivos puros.

Los inactivos se definen como amas de casas, estudiantes, jubilados, edad avanzada, pensionados, incapacitados permanente y otros. El mayor porcentaje de inactivos sucede con las amas de casa, cuya cifra asciende a 376,533. Le siguen los estudiantes con 329,701, jubilados 242,553. Más abajo se sitúan los pensionados, incapacitados y de edad avanzada.

También existen 48,418 personas que nunca han trabajado.

A juicio de Quevedo, se debe en establecer un clima apropiado para la inversión privada, sin embargo, no prevé que se disminuya el empleo informal. Además, sugiere poner especial atención en los sectores que generan la mayoría de los empleos, comercio, construcción, turismo, industria, logística, entre otras actividades de servicio.

Creo que debemos trabajar en dos vías, la mayoría de los empleos que se van a generar en los próximos cinco o diez años, la absoluta mayoría van a seguir siendo informales”, enfatizó.

Lo cierto es que el presidente electo, José Raúl Mulino, ha dicho que llevará a cabo estrategias económicas para restablecer el crecimiento económico que hubo durante la administración 2009-2014, de la cual participó como ministro de Seguridad y de Gobierno. Además, aseguró que creará un plan para ingresar a todos los jóvenes en el sector laboral.