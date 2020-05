Cientos de panameños varados en EEUU esperan que autoricen su regreso a casa

"Seguimos realizando esfuerzos para que los panameños puedan regresar a casa. Estamos trabajando con el Minsa y estaremos anunciando a partir del lunes 25/5 los próximos vuelos humanitarios.

Cientos de panameños llevan meses esperando en Estados Unidos para poder regresar a Panamá. Adultos mayores que necesitan sus medicamentos, estudiantes que buscan hospedaje tras el cierre de universidades, y cientos de profesionales que no pueden generar ingresos. Los vuelos se mantienen suspendidos hasta el 22 de junio, con la excepción de vuelos humanitarios especialmente autorizados.

La última palabra para autorizar su regreso la tiene el Ministerio de Salud (Minsa). El Decreto Ejecutivo 605 del 30 de abril de 2020 le da la potestad a la institución de autorizar o negar el ingreso al país de cualquier vuelo humanitario.

Yoel Herrera es un ingeniero panameño que permanece actualmente en Fort Lauderdale, Florida. Es uno de muchos que han unido esfuerzos para conseguir un regreso a su patria. Explica que está dispuesto a pagar su pasaje y cumplir con las medidas sanitarias que le soliciten.

Cuenta que la cónsul de Panamá en Estados Unidos, Sarah House, le comunicó que el Gobierno de Estados Unidos está habilitando vuelos a Panamá.

Desde Panamá han partido varios vuelos humanitarios para llevar a extranjeros de regreso a sus países. El 25 de mayo, COPA Airlines llevará a un grupo de estadounidenses de regreso a su patria.

#FlightAlert ✈️ @CopaAirlines has a humanitarian commercial flight to Miami on May 25 (CM 4050). ☝️ U.S. citizens who wish to depart should make plans to return home now. ➡️ Contact: Copa's Call Center +507 217-2672➡️ Latest Update: https://t.co/u2C15r7Yobpic.twitter.com/sWOLCT7Hq2