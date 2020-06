¿Qué está pasando dentro del Cuerpo de Bomberos? Coronel Gabriel Isaza responde a cuestionamientos

El Coronel Gabriel Isaza que desde junio del 2019 ha estado al frente de la dirección de la institución como subdirector encargado en reemplazo del Coronel Jaime Villar respondió a los cuestionamientos. En las últimas semanas y en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 han surgido señalamientos en su contra por parte del Sindicato de Bomberos, que piden su renuncia. Lo acusan de mal desempeño administrativo y de no entregar equipo de protección para enfrentar el mortal virus.

Isaza, un biólogo con conocimientos en farmacia, convertido en bomberos hace más de 40 años, respondió a las preguntas sobre esta crisis. Recorte presupuestario, falta de equipos, ascensos, llamado al diálogo y el pedido de su salida, fueron parte de los temas conversados.

¿Por qué desde el Sindicato de Bomberos están pidiendo su renuncia?

Resp. Yo realmente no tengo que renunciar. Primero que todo yo estoy aquí por ley. No puedo abandonar el puesto hasta que no venga mi reemplazo. El reemplazo es una decisión del Señor Presidente de la República. Cuando esa decisión venga, yo soy el primero en entregar mi puesto, pero con responsabilidad.

¿Renunciar? Eso lo hace el cobarde, el que tiene alguna deuda, el que tiene algo malo. Pero ninguna de esas cosas yo las soy. Ellos tienen su forma de pensar y yo tengo la mía.

¿No lo quieren?

Resp. No me quieren, porque tengo que manejarme por lo razonable. Si tengo que mantenerme por lo no correcto y lo irracional, entonces ese no soy yo.

Presiones para que haga cosas que no son correctas, eso no lo van a encontrar en este servidor. Tenemos caminos diferentes. Yo tengo un camino de cómo hacer las cosas y ellos tienen un camino de cómo quieren las cosas. Como no hay acuerdos de que no me puedo ir donde ellos quieren, entonces dicen este señor no es el que nos conviene. Yo no sé qué les conviene a ellos.

¿Han tenido diálogo y acercamientos?

Resp. Ellos [Sindicato de Bomberos] han venido. Hemos conversado, le he enseñado los números. Los hemos invitado a una mesa de diálogo a que entiendan la situación económica de la institución.

Se le ha invitado al Comité de COVID-19. Ellos vinieron dos días y no vinieron más.

El sindicato debe comprender que hay una situación difícil en el país y lo que les pedimos es que nos ayuden a salir del hueco, porque es un hueco que debemos salir a base sacrificio. La manera de salir a es a través del diálogo y la conversación.

¿Cuál es la situación económica del Cuerpo de Bomberos?

Resp. Nosotros para este año teníamos 79 millones de dólares en presupuesto. Una parte era para inversión y otra para funcionamiento. Desafortunadamente por todas las situaciones que se están dando, también tuvimos que hacer el sacrificio como todas las otras instituciones de reducir el presupuesto. Entonces se nos hizo una contención del gasto de 15 millones de dólares. Claro que eso no afecta, pero es una situación que no es culpa de nadie, es una situación del mundo. Una situación económica difícil.

Nos tenemos que manejar con 65 millones de dólares. Eso nos pone en aprietos. De todas las inversiones que teníamos, ahora tenemos que priorizar. Vamos a priorizar por aquellas que son más relevantes.

¿El Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ya les informó de ese recorte de los 15 millones de dólares?

Resp. Ese recorte se informó desde hace más de 2 meses. Desde el comienzo de la pandemia. Se les hizo a todas las instituciones. Desde la Universidad de Panamá hasta el Cuerpo de Bomberos. Nosotros llegamos a un acuerdo para que el recorte fuera en inversión y no en funcionamiento. Para cuidar la planilla de los muchachos, cuidar las jubilaciones de los muchachos y cuidar casualmente los ascensos que requieren hacerse este año.

Hablemos de los ascensos

Resp. Dentro de lo prioritario tenemos los ascensos que no se han podido hacer, porque por la contención del gasto están congelados. Son 270 ascensos que se están negociando con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Todos estos ascensos requieren dinero. La inversión en ascensos ya no son dos reales. Estamos hablando que un bombero empezando gana 850 dólares y llega a ganar hasta 4 mil dólares más gastos de representación. Esos son gastos de funcionamiento y eso hay que negociarlo, hay que ir al diálogo, hay que ir a hablar con el ministro Alexander. No podemos exigir, sino tenemos el dinero. Primero hay que conseguir el presupuesto.

¿A nivel de inversión, ese recorte de presupuesto qué estaría afectando este año?

Resp. De 20 ambulancias que íbamos a comprar, vamos a tener que comprar 7. Cuando hablábamos de comprar 8 carros, vamos a tener que comprar 4. Tenemos que reducir. ¿Qué nos toca? Hacer un mapeo de riesgo a nivel nacional y ubicar los carros donde más necesidad tenemos.

Nos afecta a nivel de construcción con algunas de las estaciones nuevas que teníamos que hacer. A pesar de eso, nosotros tenemos un plan de construcción que ya está avanzando. Tenemos construcciones en Bocas del Toro, Colón, Herrera, Panamá, Panamá Oeste. Ya están los estudios y desarrollos Hay estaciones como la de Guararé, que ya se demolió y se está haciendo nueva.

Necesitamos estaciones en Los Ruices, En Chilibre. Necesitamos una estación nueva en La Palma y en Yaviza. Para salir de todos estos problemas necesitamos más de 200 millones de dólares. Eso lo sabemos todo los bomberos y los administrativos.

El equipo de bomberos es muy costoso. Para vestir a un hombre completamente se requieren de 12 mil 500 dólares. Si usted agarra 5,697 bomberos que tenemos y lo multiplica por eso, son millones de dólares. La situación es grave, porque nos tuvieron olvidados. Si desde los inicios de los bomberos los gobiernos se hubieran preocupado por darnos los equipos, hoy no tuviéramos el problema que tenemos.

Un carro de bomberos sencillo está entre 6 00 mil a 450 mil dólares. Ya cuando hablamos de un carro escalera estamos hablando de casi 2 millones de dólares.

Estamos heredando problemas de muchísimos años. Es muy triste que podemos tener seguro para una parte del grupo y no para los 5,697, porque el presupuesto no estira para eso. Todo el que este en frente aquí, va a vivir con ese problema. Pero todo es cuestión de sentarse y tratar de conseguir las cosas a través del diálogo, a través de lo racional, de la conversación. No a través de presiones que no son racionales.

¿Existen estaciones en mal estado ahora mismo?

Resp. La mayoría está en mal estado ahora mismo. Por eso es que se ha hecho una inversión de reparación. Sabanitas se tuvo que reparar completamente. La de San Miguelito hay que tumbarla y hacerla nueva. Primero no tiene el tamaño para la población. No reúne las condiciones. La de Arraiján se reparó completamente.

En este edificio (Estación Ricardo Arango) hay que hacerle todo el sistema eléctrico nuevo, porque ya quiere colapsar. Nadie dice que no es cierto que necesitan reparación. Pero cuestan y se necesita presupuesto.

¿Hay una queja de que no hay equipo contra el COVID?

Resp. Yo no se dé dónde sacaron esas cifras. Estoy haciendo un informe que estoy mandando a Presidencia y ahí mando la cantidad de materiales que estamos entregando. Semanalmente estamos despachando equipos a todas las zonas. Más de 90 mil mascarillas se han repartido.

Lo que si no puedo considerar es entregar mascarillas cada 4 horas. Imagínese entregar mascarillas cada 4 horas. Solamente en la Guardia Permanente son 1,300 bomberos. Tendría que entregar 70 mil mascarillas en 10 días.

Hemos vivido de muchas donaciones. AES nos donó 36 mil mascarillas y se repartieron. Fundación Maphre nos donó 36 mil, la comunidad hebrea, china. Presidencia nos estaba entregando insumos para cada uno del personal.

Tenemos una institución con la menor cantidad de contagios y los contagios que se han dado han sido fuera de la institución. Ahora mismo tenemos cuatro contagiados que están en los hoteles. Los otros 26 ya salieron.

Se han entregado, guantes, gel alcoholado, overoles y equipos para fumigar con amonio cuaternario las zonas. Solo hay dos zonas que nos faltan que son: Los Santos Y Panamá Este.

Estamos adquiriendo 50 mil mascarillas más. Vienen donaciones de la embajada de China y Estados Unidos.

¿Cuántas ambulancias hay actualmente en la capital?

Resp. Hay tres ambulancias ahora mismo en la capital. Nosotros tenemos 21 ambulancias a nivel nacional. De las 21, 19 están funcionando. Son carros que se dañan y están en reparación.

Para evitar que se contaminen todas las ambulancias. Destinamos una para COVID y las otras dos para emergencias.

Aquí en Panamá, el Ministerio de Salud nos dio una ambulancia. No podemos tener más ambulancias de las que tenemos.

¿Se requieren más ambulancias?

Resp. Si claro. Solicitamos 20 ambulancias, pero con el recorte hemos tenido que bajar a 7. El próximo director se va a encontrar con el mismo problema. No tengo suficientes ambulancias, tengo que priorizar.

¿Le han hablado del nombramiento del nuevo director?

Resp. Eso está en manos del Presidente de la República. Él tomará la decisión. Me imagino que se ha aguantado por la situación. No es que este señor se quiere quedar aquí, porque quiere. Yo me quedó aquí, porque soy un hombre responsable.

El día que venga mi reemplazo entregó mis informes. Yo entregaré toda la información a Contraloría para que auditen todas mis acciones desde que tome la dirección general.