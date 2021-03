Percepción de recuperación económica podría tratarse de 'un efecto espejismo', según economista

Panamá avanza con el plan de reactivación económica en los diversos sectores en busca de poder tener una rápida recuperación y salir del hoyo del 17.9 % de contracción que experimentamos durante el 2020 gracias a la pandemia de la COVID-19.

Pese al relajamiento de las medidas de movilidad, que sin duda aumenta el consumo de las personas, los expertos señalan que levantar la economía y poder estar en los números que se tenían antes de la crisis no es algo que se logra en uno o dos años, y además dependerá mucho de las estrategias que establezca el gobierno. Estrategias que hasta ahora no perciben.

El economista Felipe Argote explicó que antes de hablar de una recuperación, primero hay que superar la caída del casi 20 % que tuvimos, o sea, que si hablamos de que tenemos una recuperación de 10% aún nos faltarían 10 puntos porcentuales para poder tener el nivel que teníamos para el primer trimestre del 2020.

Argote se mostró escéptico ante los comentarios del Presidente de la Asociación de Restaurante de Panamá quien aseguró que las ventas han mejorado entre 40 y 50 porciento, destacando que esto podría tratarse un efecto espejismo.

Explicó que “no es que la economía refleja un 40 % de reanimo, sino que es un reflejo de aquellos que lograron soportar y que ahora abrieron, entonces cuando se tiene un 40 % de aumento, ese 40 % refleja un poquito la recuperación, pero también refleja lo que les quitó a los otros restaurantes que quebraron; él está tomando un 1 o 2 porciento de cada uno, pero esos son los que soportaron durante todo este tiempo”.

Destacó que es necesario conocer las cifras macroeconómicas para saber realmente cuál es el estado de la economía en el primer trimestre del 2021, resaltando que la economía panameña cayó un 20 % en el 2020, y aunque, si se establecen las estrategias correctas la recuperación se podría dar de forma rápida, debido a que el país cuenta con todos los mecanismos para hacerlo, pero no de la forma en que se está haciendo.

Para el especialista, el país debe apostar al sector logístico para poder lograr una recuperación más rápida y una de esas estrategias podría ser la construcción de un puerto en el sector del Pacífico, construir el metro hasta Chiriquí y hacer realidad la línea tres del metro.

“ Nosotros podríamos aprovechar, los sectores logísticos dirán: esa gente está construyendo un tren hasta Centroamérica y eso me permitirá trasladar mi mercancía pronto. Decir sabes qué, yo voy a instalarme en Panamá no en Colombia ni en Jamaica; eso crea dinámica, pero si se sigue pidiendo plata para pagarle a los amigos, compadre y copartidarios, pagando hasta doble salarios, por supuesto no vamos en el camino correcto”, manifestó.

Recalcó que Panamá está ejecutando un modelo neoliberal clásico de la década de los 80, mientras que en Estados Unidos se inyectan 2 billones de dólares de impulso a la economía aquí se le sigue dando 120.00 dólares mensuales a las personas. “ No hay una estrategia, no hay una intención de hacer una estrategia económica”, aseveró.

En cuanto al grado de inversión, Argote señaló que el problema no es que lo perdamos, ni que nos sigamos endeudando, porque si la deuda crece, pero la plata se invierte en negocios se podría salir de la deuda en uno o dos años, pero si nos endeudamos solo para consumo, planillas y botellas, entonces las instituciones internacionales quitan el grado de inversión y dejan de prestar dinero.

La Asamblea impulsa proyectos para la recuperación económica

Uno de los tantos proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional que buscan ayudar a reactivar la economía y ayudar a empresas lograr sobrevivir a los efectos de la pandemia es el planteado por la diputada Yanibel Ábrego, que propone la compensación de fiscal por deuda del Estado a Empresas Contratistas.

El proyecto de ley 580, presentado el 20 de enero de 2021, plantea que ante la situación actual que enfrenta el país en la que muchas empresas han visto sus ingresos afectados, no estén Paz y Salvo, además no reciben el dinero adeudado por el Estado se les pueda hacer una compensación económica de la misma.

Sin embargo, para el economista Argote este proyecto le parece ‘ un despropósito’, debido a que si el Estado mantiene deuda con una empresa lo correcto es pagar y no crear este tipo de mecanismo que lo único que hace es crear confusión, y dar paso a más escándalos de los que hay.

“ Vas a compensar un problema de burocracia estatal de que no le pagas a las empresas que deben pagarle a tiempo estableciendo mecanismos alternos que lo que van a hacer es crear más burocracia y más corrupción”, indicó Argote.

Resaltó que todos los funcionarios que estarán involucrados en este proceso estarán sujetos a corrupción por lo que se debe es simplificar el sistema y no crear sistemas alternos que crean corrupción.

La iniciativa presentada por Ábrego contempla que los beneficios de realizar esta compensación relacionados al pago de los tributos al Estado, reactivación económica más segura, flujo de capital a las empresas, lo que conlleva que estas cumplan con sus compromisos bancarios, proveedores y trabajadores, y el Estado asegura el pago total de lo adeudado y no de una parte o arreglos de pagos, lo que resulta en un mecanismo eficaz de cobro.

El economista detalló que lo importante es trazarse una verdadera estrategia de recuperación económica, para no tener ideas que contradigan a la otra, porque todo el mundo está inventando, apostando a una estrategia general de donde surjan las otras.

Aunque Argote reconoció que este proyecto de ley podría tratarse de un ganar y ganar, pero lo óptimo es que se puedan pagar las deudas y no inventar mecanismos. “ El Estado tiene que pagar su deuda, entonces para qué se endeuda. No debemos crear más procedimientos, debemos simplificarlos”, concluyó.