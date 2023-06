Democracia en América sufre 'fuertes ataques' ¿Cómo se encuentra Panamá?

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde su retorno a la democracia en 1978, América Latina vive ciclos electorales y a partir del 2021 inició uno nuevo, de cuatro años, que va hasta el 2024 y durante este tiempo todos los países de la región, excepto Bolivia, han celebrado sus elecciones generales, presidenciales y congresuales o las van a celebrar.

Panamá las celebrará en el 2024, un año que será rico en elecciones, puesto que lo hará junto con México, El Salvador, República Dominicana, Venezuela y Uruguay.

No obstante, según lo indicado por el director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, politólogo y experto en procesos electorales, Daniel Zovatto, en De Frente con Sabrina Bacal, lo que hará la diferencia entre Panamá y las otras naciones , es que es de los pocos países que tiene un sistema de una sola vuelta, contrario a la mayoría de los países de América Latina que tienen doble vuelta o sistema de balotaje (diferente a cómo se realiza en Francia).

Otra de las características que diferencia a Panamá del resto de los países, es que luego del retorno de la democracia hubo alternancia perfecta, es decir, ningún partido logró repetir de manera consecutiva; además no cuenta con reelección inmediata.

Explicó que, en un sistema de primera vuelta, habría que ver cómo se reconfigura la competencia electoral, porque como no hay segunda vuelta, el voto estratégico se adelanta y muy probablemente si hay un candidato que polarice mucho en el 2024, podría hacer frente a este candidato una alianza opositora.

A juicio de Zovatto, la política se ha tornado cada vez más emocional, particularmente por el uso creciente de las redes sociales. Hoy por hoy, muy pocas personas miran minuciosamente las propuestas. En los casos de alta polarización, la emoción juega un papel importante.

Por otro lado, Panamá, comparado con el resto de la región tiene niveles altos de crecimiento económico, pero no necesariamente este crecimiento se convierte en desarrollo.

El experto aseguró que existe un 51% de las personas en América Latina que están dispuestas a tolerar y vivir en un régimen no democrático, siempre y cuando les dé resultados.

“El roba, pero hace quiere decir, bueno…quizás robe, pero la verdad que a mí no me importa mucho porque no hay una comprensión cabal de lo que implica con tal que me dé resultados”, dijo.