El escritor Juan Gabriel Vásquez sobre el narcotráfico: 'A largo plazo la única solución es la legalización'

Ciudad de Panamá, Panamá/El escritor, periodista, columnista, novelista y ganador de premios y reconocimientos, Juan Gabriel Vásquez, hizo un análisis este domingo 28 de enero, en el programa De Frente, sobre la verdad objetiva, el narcotráfico, la realidad en América Latina y el significado de sus obras.

Vásquez ha escrito sobre la guerra en Colombia, los desacuerdos de paz y el narcotráfico como un combustible para mantener por años el conflicto.

“He escrito muchísimo del fenómeno del narcotráfico y surgimiento de las mafias. La última manera de acabar con este problema es la legalización de la droga”, recalcó.

Sostuvo que la droga implica dos fenómenos, el de salud pública y el de orden público, ligado a la corrupción, mafias y violencia.

Todo este fenómeno desaparecería con la legalización y podríamos dedicar los recursos al servicio del tratamiento, ligado a la salud pública”, Juan Gabriel Vásquez, escritor.

Considera que el narcotráfico siempre ha sido el combustible de la guerra frente a la financiación de la guerrilla, agente de corrupción muy fuerte y muy difícil de controlar. “Solo que a largo plazo la única solución es la legalización”.

Desaparece la idea de la verdad comprobable

En sus últimas columnas analiza lo que significa el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, la narrativa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump y sus seguidores, aceptada por un número importante de norteamericanos.

“También me pregunto cómo puede ser que no demos crédito de lo que hemos visto, me sorprendió que gran número de norteamericanos, republicanos hayan asumido y estén constantemente reproduciendo la mentira trumpista y un número de demócratas también. Ha desaparecido la idea de la verdad comprobable por medio de los sentidos, hechos comprobables. El discurso trumpista demuestra que la idea de una verdad objetiva que compartimos se ha desaparecido y es terrible para la sociedad y la democracia”, indicó Vásquez.

Considera que cooperar todos en la consecución de unos mismos fines se rompe, se disuelve “si no estamos viviendo la misma realidad”.

Para el escritor, es necesario una nueva especie de pacto social en “nuestras ciudadanías”, que reconozca la forma como ha cambiado la relación con la información.

“Uno de los grandes éxitos populistas, antiliberales ha sido convencer a las sociedades, desprestigiar a los medios de comunicación tradicionales y convencer a los ciudadanos, basta que sea una red social. Esto a mí me parece grave y creo que la única manera de luchar con eso es caer en la cuenta de nuestra voluntad ciudadana”, puntualizó.

Su obra sobre hitos de Panamá

En cuanto a la novela “Historia secreta de Costaguana”, que empieza con la construcción del ferrocarril y termina con la independencia de Panamá, Vásquez cuenta ha tenido la influencia del escritor polaco Joseph Conrad, quien le dio forma a su vocación, en parte con la novela “Nostromo”, sobre un país ficticio en Suramérica, que en 1904 se divide, hay una provincia Costaguana, que tiene una mina de plata, se separa del resto del país para administrar su riqueza. “Era la trama de lo que Conrad había aprendido de lo que pasaba en Colombia y Panamá”.

Vásquez se encontró con el “mundo del Canal”, que considera es “una de las grandes epopeyas del continente”.

“Busqué con esta historia como eje que contara nuestra relación entre Colombia y Panamá, sucesos del siglo XIX que significaron gran trauma para Colombia, articulé una novela aventura, un hombre que cuenta su vida y la historia del Canal y acaba contando a Joseph Conrad su vida”, dijo el escritor.

No ve ninguna razón para decir que no sea una relación cordial de buenos vecinos, la que actualmente tienen Panamá y Colombia. “Panamá es un lugar que quiero, me ha inspirado, he venido menos de lo que quiero y sigo sintiendo una identidad”.

Mientras, el escritor tiene la firme convicción de que la ficción ayuda a comprender la realidad que se vive actualmente.

“Creo que sí, en una realidad como la nuestra articulada inevitablemente, inescapablemente por relatos distorsionados, falseados con mucha frecuencia, la ficción está siendo el espacio donde podemos llegar a la verdad, la ficción está contando verdades que las redes no están contando, de una manera más clara, diáfana, que lo que el discurso político trata de oscurecer y no contar”, aseveró.

La atracción del populismo

Analizó la atracción del populismo en tantos electores y los dos fenómenos distintos que ocurren en torno a Daniel Ortega [presidente de Nicaragua] y Nayib Bukele [presidente de El Salvador].

“El fenómeno de la dictadura de Ortega pertenece a la más rancia estirpe de totalitarismos latinoamericanos en su acumulación de poder y de minar las reglas democráticas, que termina convirtiéndose en una dictadura criminal. Bukele, signo opuesto, y responde a otro de los grandes rasgos del populismo contemporáneo, respaldado por la realidad”, concluyó.

Agrega que lo primero que el populista identifica es que “vivimos” en una sociedad atemorizada y que ofrecer esa sensación de seguridad, aunque sea violando todas las reglas del derecho, aplicando la ley y sistemas democráticos tiene resultados, porque la gente quiere vivir sin miedo, pero eso “es peligroso”, deja rastros, se cometen injusticias y deja cicatrices en una ciudadanía y la democracia.