Excanciller Arias espera que el contrato minero sea 'rechazado' en la Asamblea

Ciudad de Panamá, Panamá/El excanciller, exembajador de Panamá en Estados Unidos, exembajador en la ONU y socio fundador de la firma Galindo, Arias y López, Ricardo Alberto Arias, fue el primer entrevistado en el estreno del programa De frente con Sabrina Bacal, este domingo 7 de mayo.

Extinción de Dominio

Arias respondió varias preguntas sobre la actualidad nacional durante la entrevista, como el archivo del proyecto de Ley de Extinción de Dominio.

Catalogó de confuso lo que sucedió con este proyecto impulsado por el Gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ya que es una Asamblea Nacional liderada por este colectivo que no lo aprobó, además de la ausencia de varios diputados, lo que demuestra no solo el problema del narcotráfico en el país, sino también una disfunción en el propio estamento gubernamental.

Incluso, dijo que fue inapropiado el pronunciamiento del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, rodeado de miembros de otros estamentos de la Fuerza Pública, sobre lo sucedido en la Asamblea, porque correspondía al presidente de la República hacerlo, debido al nivel de la ley.

Cree que Pino no lo hizo a libre albedrío, sino con permiso del presidente de la República.

Contrato minero

En cuanto al contrato minero, el excanciller se manifestó en contra de la minería metálica a cielo abierto, debido a las consecuencias al medio ambiente.

Recalcó que el contrato parte de 20 años atrás y que en ese tiempo eran distintas las preocupaciones ambientales.

El excanciller dijo que el contrato fue declarado inconstitucional por no haber sido tramitado conforme a las normas que preveía la ley, especialmente el término de la licitación pública y adolece de lo mismo, por lo que se está en abierta violación a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que, ese contrato tiene temas como el espacio aéreo, las inspecciones al entorno de la mina, la planta de carbón que generan, “que hacen de ese contrato lo más cerca de un enclave colonial”.

Yo espero que, en la Asamblea, este contrato sea rechazado”, recalcó.

Arias indicó que mejoraron los ingresos que les va a producir a Panamá la mina, pero cree que no es suficiente.

“Yo no me siento todavía en favor de cerrar la mina, pese a que hay muchas personas que yo conozco que creen que se puede cerrar la mina y reemplazar lo que existe por otras actividades. Yo todavía tengo dudas de eso, aquí hay un problema ya existente de trabajo, de empleomanía, que Panamá lo necesita y hay una parte del daño ecológico que ya está hecho...pero creo que este contrato debe ser rechazado”, concluyó.

Incentivos fiscales

En cuanto a los incentivos fiscales para algunos empresarios turísticos cercanos al Gobierno, Arias indicó que, cree honestamente que el proyecto es una “vergüenza”.

Ambiente electoral

Sobre el tema electoral, especialmente la quinta papeleta y las reformas constitucionales, añadió que no está de acuerdo con esa quinta papeleta, porque no le parece apropiado que se le pregunte al panameño sobre si quieren una constituyente, si no hay detrás una propuesta.

A su juicio, las reformas se necesitan en el tema de la Asamblea Nacional y considera que deben ser puntuales en la Constitución, para lo que hay otros mecanismos.

Gobierno ausente

Sobre la pregunta de cómo piensa que se recordará al actual Gobierno, el excanciller dijo que, pese al aprecio personal que le tiene al presidente de la República, no está seguro de “que este Gobierno será recordado… Está ausente el presidente de la República, lo cual es lamentable y ha tenido consecuencias”,

Mira en esta nota los videos de la entrevista completa y entérate de otras reacciones del excanciller Arias.