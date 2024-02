Exsubdirector de la CSS devela la 'realidad' que 'nadie' quiere enfrentar para salvar el sistema

Ciudad de Panamá, Panamá/El próximo gobierno tendrá retos urgentes que enfrentar, en especial, el tema de la situación del programa De Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS).

El economista y exsubdirector de la CSS, Francisco Bustamante, hizo un balance en el programa De Frente, sobre el problema que aqueja a esta entidad e impacta a los panameños.

“Una noticia mala, el programa no tiene solución. Decir que vamos a solucionar el programa del IVM es maquillar las cosas”, sostuvo Bustamante.

Agregó que se tiene un programa llamado solidario, donde cada día hay menos cotizantes, no hay nuevos cotizantes y los cotizantes pasan a ser beneficiarios. “De esa forma no hay manera que puedas resolverlo. Tu puedes poner medidas paramétricas, van a aliviar la presión, pero inevitablemente el país tiene que poner dinero fresco en el sistema y esa es la realidad que nadie quiere enfrentar”.

Alega que esa necesidad de recursos va a creciendo en el tiempo y puede llegar, según algunas cifras, hasta más de 70,000 millones de aquí al 2060, cuando deben extinguirse todos los cotizantes del sistema, los actuales y los beneficiarios. “Es un pozo sin fondo que hay que rellenar y tiene que salir de algún lado y ese lado definitivamente, hay una gran responsabilidad del gobierno, porque cuando se hace la migración del sistema solidario al sistema de capitalización individual, hay una cosa que se llama el costo de transición de un sistema que debió haber sido previsto por aportes de 400 a 500 millones de dólares anuales y hoy día lo que estamos viviendo es la falta de acción que en su momento ninguno de los gobiernos que se han sucedido hizo lo que se tenía que hacer”.

Según Bustamante, cuatro candidatos lo han invitado hablar del tema, les ha dicho lo que piensa y los cuatro han reflejado preocupación. “Cualquiera que te diga que tiene la solución, cualquiera que te diga que no va a costar, que no va a tocar el bolsillo de las personas, miente y ninguno lo va a decir, porque, aunque diga la verdad, el tema es tan delicado que yo lo sacaría de la discusión de las elecciones, invitaría a los ocho a que firmen un documento de responsabilidad ciudadana, que los que no ganen brindarán su apoyo político a la medida que se deba tomar para salvar la situación”.

El economista indicó que la CSS tiene un problema de falta de eficiencia. “Como se ha manejado la caja ha ido aumentando la cobertura de servicios a la población, que a su vez requiere mayor gestión y en vez de un proceso de modernización continua lo que se hizo es ir contratando gente. Procesos de informática se hacen a mano, hay que hacer una reingeniería del sistema, hay que cambiar la forma de operar el sistema”.

Incluso, cree que se debe separar la gestión financiera de la Caja de Seguro Social, de lo que es la prestación de servicios médicos. Además, piensa en la necesidad de un sistema universal de salud, donde el Estado aporta, los asegurados y los patronos aportan y una gestión profesional y técnica.

Corrupción, desempleo y otros problemas

A su juicio, cuando escucha en Panamá a personas diciendo que el principal problema es la corrupción, costo de la vida, canasta básica, seguridad, entre otros, si se quiere solucionar el primero hay que generar empleos y otros espacios en la sociedad.

Bustamante considera que este gobierno renunció a una gestión científica de los recursos.

“El nuevo gobierno tiene que entrar en un proceso de planificar de acuerdo a las necesidades del país y de una gestión del presupuesto post resultado y eso nos lleva también a una reorientación de ese gasto”.

“Es inevitable y una reforma fiscal no es solo más impuesto, es cobrarlos mejor se necesita revisar impuestos”, puntualizó.