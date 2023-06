De Frente: Recursos públicos, primarias del PRD y Tribunal Electoral

Ciudad de Panamá, Panamá/De descaro, así catalogó el exmagistrado del Tribunal Electoral, excandidato a la vicepresidencia de la República por la libre postulación junto a Ricardo Lombana, Guillermo Márquez Amado, el presunto uso de los recursos públicos para agendas electorales y políticas.

Según lo expresado por el exmagistrado, en De Frente con Sabrina Bacal, este descaro debió ser frenado con energía desde hace mucho tiempo y de esa manera, no se hubiese llegado al extremo y la polarización en la que se encuentra.

Recordó que ya ha habido antecedentes en Panamá, por ejemplo, el de un presidente (1968), que fue enjuiciado y condenado por la Asamblea Nacional , porque se le probó que había usado recursos del Estado.

"Cuando los militares llegaron al poder, con Omar Torrijos Herrera a la cabeza, precisamente utilizaron como uno de sus más sólidos argumentos la carencia de autoridad y la permisividad con que se toleraba la utilización de los recursos del Estado en favor de las candidaturas políticas de aquellas personas postuladas por los partidos de gobierno”, dijo.

Papel de la Fiscalía Electoral

Sin encontrar una palabra para calificar la escasa participación que ha tenido la Fiscalía Electoral en este asunto, Márquez Amado destacó que, antes de la dirección de Dilio Arcía, hubo otro encargado que “dejaba pasar todo”, sabiendo perfectamente qué ocurría, no obstante, no se atrevían a intervenir o bien querían actuar como una especie de “encubridores” y en eso han devenido en lugar de tener los arrestos necesarios de conjurar lo que se está llevando a cabo.

“Francamente y verdaderamente es vergonzoso que tengamos instituciones tan débiles”, lamentó.

Primarias, reservas de cargos y figuras del PRD corriendo por separado

Por otro lado, el exmagistrado sostuvo que, con la reserva de tantos cargos a diputados, tal como lo ha hecho el Partido Revolucionario Democrático, los colectivos no propiamente están realizando unas primarias.

En cuanto a figuras en específico como la de Zulay Rodríguez, que aspira a una candidatura presidencial por la vía independiente, indicó que estas aspiraciones no tienen ningún sentido, porque haberse abierto la posibilidad para los candidatos por la libre postulación, obedece precisamente a que los partidos políticos no le daban oportunidades a personas que no fueran de su propio partido.

En cuanto a la candidatura presidencial de Martín Torrijos, por el Partido Popular, dijo que debió haber serios conflictos a lo interno para que no corriera en su colectivo, lo que llama poderosamente la atención.

“También llama la atención que sea precisamente la que era antes la democracia cristiana la que lo haya postulado”, añadió.

Tribunal Electoral y figura del magistrado Luis Guerra

Para Márquez Amado, el Tribunal Electoral, con la ya cuestionada imagen y la llegada del magistrado Silvio Guerra, y su perfil partidista, no asegurará la neutralidad en las elecciones de 2024, porque la injerencia que ha tenido el Órgano Legislativo en la escogencia de los magistrados del Tribunal Electoral ha sido muy negativa para la institución; a parte que desde hace mucho tiempo, la entidad ha venido desatendiendo su papel de ser garante de la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.

Añadió que, la última elección a magistrado de TE, no fue más que un “cambalache”, que se utilizó para evitar un nombramiento de otro magistrado a la Corte Suprema de Justicia.

Rol del Contralor General de la Nación y Antai

En otro asunto, el exmagistrado indicó estar decepcionado especialmente del papel del contralor, Gerardo Solís, a quien vanaglorió por su papel como fiscal general Electoral, no obstante, frente a esta entidad catalogó su trabajo como “deprimente”.

En cuanto a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), dijo que no está ejerciendo el rol por la que fue creada, y cuyo objetivo era que los ciudadanos tuvieran certeza de la forma en que se manejan los recursos que son de todos los panameños.

Ponderó, que de esta manera la Antai se convierte en una especie de encubridor de los desafueros que están ocurriendo.

Para finalizar, el exmagistrado manifestó estar temeroso de la paz social del país, porque, “los caminos que tenemos por delante están oscuros y llenos de muchas sabandijas, no sabe uno dónde poner el pie y que no le pique una culebra”.