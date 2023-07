Juan Diego Vásquez augura 'avalancha' de votos y una bancada independiente 'robusta' en 2024

Ciudad de Panamá, Panamá/Hoy concluye el periodo de recolección de firmas para los candidatos de libre postulación y este domingo en De Frente se presentó el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, líder de la “Coalición Vamos”, para dar su evaluación sobre el proceso.

A juicio de Vásquez, a principios del recorrido el Tribunal Electoral comenzó en “algún sentido maniatado” porque la Ley Electoral es injusta, pero se pudo haber hecho más para balancear la competencia y así lograr que ni los independientes ni los de partidos políticos tengan ventaja uno sobre otro. "Allí creo que ha faltado bastante", refutó.

A pocas horas para que termine la recolección de firmas, Vásquez destacó que “Vamos” ha sumado más de 130 mil apoyos a través de firmas, lo que indica que hay una población ávida por firmar; incluidas personas honestas dentro de partidos políticos que han dicho “quiero ir con ustedes, quiero ir con gente independiente”.

Respecto a los aspirantes, el diputado dijo que si bien hay grupos interesantes de candidatos buenos, tanto dentro como fuera de la coalición, hay que cuidar muy bien quiénes son y entre quiénes se juntan.

“Lo que es importante es que la gente buena o que quiere llamarse buena debe avanzar con el discurso de que el dinero no es lo indispensable”, resaltó.

Avalancha de votos

Al ser consultado sobre si Panamá a partir del 2024 contará con un grupo de verdaderos independientes dentro de la cosa pública, Vásquez pronosticó que en la Asamblea Nacional habrá una bancada independiente mucho más robusta y se atrevió a decir que en los próximos comicios se va a ver una avalancha de votos por la gente correcta. “Vamos a tener más alcaldes y alcaldesas buenas y representantes de corregimiento sin duda alguna”, sostuvo.

Cuestionamientos sobre "Vamos"

Vásquez indicó que sin duda alguna en el proceso para reclutar a los más de 100 líderes de todo el país, por supuesto que se han cometido errores, pero el error es producto de algo bueno, porque nunca se pensó que se iban a postular tantas personas por la vía independiente.

Contó que en el proceso de reclutamiento los candidatos de su corriente tuvieron que firmar declaración de conflictos de interés y en algunos casos, para quienes mintieron en este requerimiento se tomó la decisión de pedirles que se hicieran a un lado.

El diputado dijo que, aunque es una lastima que en el próximo quinquenio no ocupará ninguna curul en la Asamblea, desde la coalición están formando líderes para que repliquen lo que diputados como él y Gabriel Silva han realizado durante su gestión legislativa. "Nuestro tutelaje les va a ayudar a que la curva de aprendizaje que tengan sea menos pronunciada y la bancada pueda operar de manera más rápida y efectiva", manifestó.

Alianzas

Para Vásquez, es difícil expresar si apoyarán o no a alguno de los candidatos presidenciales oficializados hasta ahora, porque tienen que analizar sus propuestas y compromisos.

En ese sentido recalcó que quienes busquen el apoyo de "Vamos" tienen que tener claro que no se va a permitir la existencia de fueros penales electorales, ni permitirán que la Asamblea siga aumentando su presupuesto para las prebendas que lamentablemente ocurren. Igualmente no van a permitir la permanencia de la descentralización paralela y van a impulsar una descentralización verdadera, a través de planes que ataquen la pobreza multidimensional. "Nos enfrentamos a un sistema que no quiere cambiar, por lo que quien quiera cambiar pienso que va a ser parte de nuestro equipo", acotó.

Sin embargo, reiteró que todos los candidatos de la coalición decidirán en conjunto si quieren apoyar a alguna fórmula presidencial externa.