Joselyne Edwards "Soy una atleta de alto rendimiento y se me tiene que respetar", Joselyne Edwards

Por Carlos Vidal Endara



La peleadora panameña Joselyne Edwards; quien forma parte de la UFC, ha mostrado su disgusto en redes sociales hacia Pandeportes, institución deportiva a la que le reclama que no le ha brindando el apoyo prometido.

'La Pantera', escribió en letras mayúsculas: "AQUÍ SIGO ESPERANDO A @PANDEPORTES. SI NO ME VAN A APOYAR COMO SE PROMETIÓ NO ME PUBLIQUEN EN SU PÁGINA, ES LO ÚNICO QUE LES PIDO MUCHAS GRACIAS".

El mensaje de la peleadora sale acompañado de una publicación anterior hecha por la cuenta de la entidad, donde sale la panameña cargando la bandera nacional luego de derrotar a Wu Yanan en su debut de UFC en enero pasado.

En conversación con Informa T Panamá, Edwards habló en detalle sobre las frustraciones que tiene con la entidad deportiva.

"Soy panameña, estoy representando a Panamá en el deporte. Los atletas, cuando Pandeportes les da $200-$400 dólares se quedan callados, porque dirán; peor es nada, al menos me sirve para algo".

"Pero yo no estoy a un nivel bajo, yo soy una atleta de alto rendimiento y se me tiene que respetar", declaró Edwards, que cuenta con un record profesional de 7 victorias y 1 derrota.

Refiriéndose al apoyo brindado hacia la delegación olímpica de Panamá, agregó: "Hay varias atletas que no nacieron en Panamá, y tienen un estimulo deportivo de $2000-$3000, ¿Pandeportes quiere darme $500 dólares a mí? ¿Qué falta de respeto es esa?"

"Tenía rato que no había algo que me ofendiera tanto como esto, una atleta que nació, se crió y comenzó su carrera en Panamá, lográndolo sin la ayuda de Pandeportes", lamentó sobre la situación la peleadora.

En declaraciones que dio en vivo desde sus redes sociales este viernes, Joseylne reveló una situación incomoda que sufrió luego de una invitación al Palacio de las Garzas por parte del Presidente Laurentino Cortizo.

"Molestó mucho que pagara mi boleto de avión para viajar a Panamá, y que al final no me quisiera atender el Presidente. Me dieron mi cita, y de repente ya allá me dicen que no me puede atender".

Recalcó que la razón por la que había emprendido ese viaje era dicha invitación.

"Me hicieron la del bobo, gasté mi pasaje y tuve que regresarme, ¿Asi quieren que uno esté contento?", concluyó Edwards.