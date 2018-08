Colombia acusa a Panamá ante la OCDE por rehusarse a intercambio de información

La cancillería panameña señala que no se ha incumplido ningún acuerdo, porque no existe un compromiso legal con Colombia de intercambiar información de forma automática.

“No podemos ser el ente recaudador de otro país. Para eso se requiere un tratado y una serie de normas. Pero no se puede dar información automática, mucho menos a un país con el que no tenemos acuerdo. Ya es hora que Panamá tome medidas diplomáticas serias con este país que por años nos viene atacando, incumpliendo con temas de la OMC”, afirmó el economista, David Saied.

“Todavía estamos a tiempo de darle una despedida al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Podemos poner sanciones, porque ellos sí están en deuda con nosotros en el tema de cumplir con la OMC”, destacó Severo Sousa, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Cuando Panamá se comprometió con la OCDE a intercambiar información de forma automática, Colombia no pertenecía a este grupo.

El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, dijo que Panamá se expone a sanciones muy severas y costosas para su economía por el incumplimiento.

“Colombia en ese momento no formaba parte de la OCDE, por lo tanto no formaba parte del acuerdo multilateral que firmó Panamá. Tenemos un acuerdo bilateral con Colombia, en el cual no está obligado a entregar información de forma automática, sino a requerimiento y según la necesidad que vea cada Estado”, explicó Sousa.

El pasado 11 de junio Panamá emitió un decreto en el cual señalaba las 33 jurisdicciones con las cuáles intercambiará información. Entre ellas no está Colombia.