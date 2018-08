Desaceleración económica preocupa a empresarios y comerciantes de Panamá

Ante esta situación, la Cámara de Comercio pide al gobierno aprovechar los proyectos pendientes para atraer inversión al país.

“Recordemos que la economía es cíclica. Venimos de crecer 10%, hemos disminuido el crecimiento. El año pasado crecimos alrededor de 5%, este año se estima que vamos a crecer alrededor de 4%. Antes veíamos que el comercio interno estaba creciendo, hoy en día no está creciendo, y es el gran generador de empleo”, explicó Gabriel Barletta, de la Cámara de Comercio.

Al igual que los empresarios, el economista Adolfo Quintero explica que en Panamá no hay recesión económica, sino desaceleración. Sostiene que aunque muchos no lo crean, es el país que más crece en la región. Este crecimiento sería lento, pero positivo. Cuando hay recesión, no crece.

“En el mercado interno hay una disminución de los ingresos de parte de las empresas, que están despidiendo personal. Está aumentando el empleo informal. Hay que bajar los precios de la canasta básica”, opinó Quintero.

A pesar del panorama, en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), su vicepresidente es optimista.

“No podemos caer en pánico. Hay empresas que se restructuran. En un momento de desaceleración habrá empresas que estén en un período de reducción, deben establecer una estrategia interna de restructuración”, recomendó Felipe Argote, vicepresidente de Apede.

Mientras Quintero prevé que la desaceleración persistirá todavía el próximo año, en Apede piensan que todo empezará a cambiar para bien en el segundo semestre de 2019.