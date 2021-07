Minería en Panamá Ministro de Comercio sobre Minera Panamá: 'Decir que vamos a cerrar la mina sería un suicidio'

Panamá iniciará negociaciones con la empresa Minera Panamá en busca de mejores condiciones y beneficios para el país en caso de que se dé una renovación de contrato como ya sucedió con la empresa Panama Ports Company S.A.

El ministro de Economía y Finanzas Ramón Martínez aclaró que, a diferencia de Panama Ports, en este contrato lo que se pone en la mesa es la negociación de regalías, tener un esquema de impuesto sobre la renta acorde a lo que hoy día es lo normal en las operaciones mineras a nivel mundial, además de que haya un real desarrollo en las comunidades donde se desarrolla la minería, al igual que temas técnicos ambientales que hay que revisar.

Vea también: El Gobierno se alista para negociaciones con Minera Panamá

Aseguró que el equipo que se ha conformado es para asegurar que todas estas cosas sean negociadas de la mejor forma, porque es un tema sumamente importante.

Sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre la minería, Martínez explicó que lejos de esa situación la relación contractual de la empresa no es equilibrada con Panamá.

“ Nosotros no vamos a volver a ese contrato ley, nosotros nos vamos a ocupar de un nuevo contrato ley que no se viole ningún procedimiento”, expresó Martínez señalando que se desconoce el tiempo en que tardarán las negociaciones porque no hay una fecha límite establecida.

Explicó que en los contratos ley la Asamblea no puede hacer cambios, solo aprobarlo o rechazarlo, pero confía en que el Órgano Legislativo hará el mejor esfuerzo posible para darle al país un contrato ley con los mejores intereses nacionales.

Vea también: Ministro reconoce que la experiencia de Panamá en minería 'era inadecuada'

Martínez destacó que el diálogo para una política minera se desarrolla para tener una base nueva para futuras concesiones mineras que se podrían dar, pero en el caso de Minera Panamá, se trata de una inversión ya realizada donde se tiene que tener en cuenta nuestra economía que está en cuidados intensivos y que esa mina representa más del 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y “ decirle que vamos a cerrar la mina sería un suicidio”.

Aseguró que no se negociará con base al código minero de Panamá sino con las mejores prácticas internacionales, porque no se puede esperar a un nuevo código minero que no se sabe cómo va a terminar.

Explicó que a través de aduanas se fiscalizan las embarcaciones, se verifica el tonelaje que está saliendo y luego basado en lo que se pague en virtud de la materia prima que salga se paga entonces la regalía.

“Yo sí considero que la operación debe continuar, pero no de la forma en que se está dando, sino negociando un nuevo contrato”, manifestó Martínez sobre la continuidad de Minera Panamá, asegurando que la respuesta no es cancelar la concesión.

Vea también: Sugieren que el gobierno debe apostar al desarrollo de puertos y no a la minería

Según Martínez, en los últimos 10 años los municipios han recibido cerca de 21 millones de dólares. En el nuevo contrato que se va a negociar que se note el desarrollo en las comunidades, la fiscalización debe mejorar y el fortalecimiento de la institución es primordial.