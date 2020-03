Economista: 'Ningún banco en su sano juicio ejecutaría fianzas en estos momentos'

Chapman señaló que varias de estas medidas son acertadas y con relación a los bancos explicó que lo que ha hecho la Superintendencia, que es el regulador bancario, es dar las herramientas para que los bancos puedan llegar a acuerdos con sus clientes sin tener que incurrir en gastos financieros que afecten su patrimonio y su capacidad de continuar operando.

“Cada vez que un banco, llega a un nuevo acuerdo de pago en situaciones normales, con un cliente y si se perfila que un cliente probablemente estará en condiciones de no pagar, la entidad bancaria tiene que crear reservas de capital”, recalcó.

Esto incluye, según el economista, gastos financieros lo cual va disminuyendo su patrimonio, por ende su capacidad de otorgar más préstamos en el mercado.

Esta medida que va dirigida a facilitar que los bancos de forma bilateral, con su cartera de clientes empiece a llegar a acuerdos de forma tal de que los deudores puedan cumplir, sin que el banco pueda menoscabar en posición patrimonial.

Explicó por qué el gobierno no puede o tendría la potestad de “congelar cuentas” y es que, según Chapman, en Panamá se maneja el dólar, no contamos con un banco central, no tenemos capacidad de imprimir moneda propia.

Lo que sí podría hacer es, que si no tenemos herramientas monetarias directas como la tienen otros países, entonces el gobierno tendría opciones para que bancos y deudores se pongan de acuerdo.

“Debe haber cooperación de ambas partes, ningún banco en su sano juicio ejecutará fianzas hipotecarias en estos momentos”, sostuvo.