Empresario Stanley Motta recibe reconocimiento por el Premio Enrique V. Iglesias Empresario Stanley Motta recibe reconocimiento por el Premio Enrique V. Iglesias

En esta sexta edición, los miembros del jurado decidieron por unanimidad otorgar este galardón al empresario y filántropo por su extensa trayectoria empresarial, vinculada durante más de cincuenta años a la interconexión aérea en la región, así como por su contribución al desarrollo de la economía iberoamericana.

También valoraron su compromiso social, ya que el panameño ha destacado en este aspecto debido a su gestión como fundador y presidente de varias asociaciones con sede en América Latina, focalizadas en la implantación de la responsabilidad social corporativa.

En su discurso de agradecimiento, escuchado por más de un centenar de líderes iberoamericanos, Stanley Motta destacó la importancia de tener presente a todas las personas que le han rodeado a lo largo de toda su vida para alcanzar el éxito: “para mí la vida personal y profesional son parte de la misma obra. La familia siempre debe saber, y si es posible involucrarse, en lo que uno hace porque nadie debe vivir una vida fracturada”.

.@stanleyamotta recibe el galardón Enrique V. Iglesias por su ejercicio por el desarrollo de la economía iberoamericana: “para mí la vida personal y profesional son parte de una misma obra” #CongresoCEAPI. pic.twitter.com/PrMQT1W1e1 — CEAPI (@CEAPIconsejo) October 1, 2019

En esta misma línea hizo hincapié a la contribución que el equipo de Copa Airlines ha hecho a la conectividad de la región, que hoy opera más de 100 aeronaves a 81 destinos en 33 países. “Lo alcanzado por ese equipo de personas es un ejemplo para todos nosotros” añadió el Sr. Stanley.

Por último, hizo un repaso a la situación actual en Latinoamérica donde recalcó que “el mundo siempre ha enfrentado cambios, pero no me deja de sorprender la velocidad con la que se suscitan hoy. El sector empresarial no debe esperar los cambios, los tenemos que liderar”. Asimismo, añadió que “en nuestra región el populismo y la pobreza son dos de las amenazas más grandes que tenemos que contener. La única manera de ganar estas batallas es mejorando la capacitación de nuestra gente, educándolos y de esta manera, fortalecer sus valores”.

Esta cena ha contado con la presencia de la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, María Eugenia Carballedo; Valentín Díez Morodo, presidente de honor internacional de CEAPI; Mariano Puig, presidente de la Corporación Exea y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI.

Previamente la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, María Eugenia Carballedo, advirtió que “todos queremos generar sinergias entre la CAM y Latinoamérica, aprender de los casos de éxito y avanzar juntos”, mientras que el también presidente de COMCE, Valentín Díez Morodo, resaltó la enorme contribución al desarrollo y fomento del espacio empresarial de Iberoamérica del premiado.

Mariano Puig, presidente de Exea Corporación hace el laudatio a @stanleyamotta por su estrecha relación y por su labor como empresario y filántropo en Latinoamérica: “siempre ha sido un emprendedor que ha tomado riesgo”. pic.twitter.com/XuTkSkpouq — CEAPI (@CEAPIconsejo) October 1, 2019

Por su parte, Mariano Puig calificó como un “honor solemne” poder presentar a Stanley Motta y le calificó como “un emprendedor que siempre tomaba decisiones con riesgo, que ha creado riqueza para el país, empleos directos e indirectos, y que ha dedicado mucho a la obra social”.

Finalmente, la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova, advirtió que “los vientos soplan, pero no siempre en la misma dirección, por lo que una de las grandes razones de CEAPI es que todos sintáis el espacio que merecéis en España”.

“Si trabajamos en una Iberoamérica unida, seremos más fuertes, y que como ejemplo baste nuestro referente de hoy, Stanley Motta”, ha concluido Vilanova.

Cabe destacar que además de estas autoridades, a esta cena acudieron grandes líderes iberoamericanos además del Presidente de honor de CEAPI, Enrique V. Iglesias, o la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan.