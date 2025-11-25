20 años sembrando futuro: el legado de los Amigos Azulado de ASSA

Durante 20 años, Amigos Azulado ha apoyado escuelas rurales, adecuando su infraestructura, creando espacios saludables y fomentando entornos de aprendizaje.

Ciudad de Panamá, Panamá/Todo comenzó con una pregunta: ¿Qué podemos hacer por el futuro de nuestra niñez?

La respuesta llego en 2005: convertirnos en los Amigos Azulado, nació en ASSA como un compromiso por mejorar la vida, educación y bienestar de niños y niñas en comunidades vulnerables de Panamá. Desde entonces, este programa ha sido un puente entre la empresa y la comunidad, sembrando valores y oportunidades a través de la educación, la cultura y la recreación.

Durante 20 años, Amigos Azulado ha apoyado escuelas rurales, adecuando su infraestructura, creando espacios saludables y fomentando entornos de aprendizaje. Ha transformado cinco escuelas y beneficiado a 1,284 estudiantes, en comunidades donde muchos niños enfrentan vulnerabilidad económica y social.

Más que recursos, pusimos el corazón, tiempo y esperanza de los que forman parte de la familia ASSA. Hoy, celebramos dos décadas sembrando futuro, agradeciendo a docentes, familias, voluntarios y niños por permitirles ser parte de sus sueños.

Porque en ASSA, cada niño merece un amigo… Un amigo azulado.