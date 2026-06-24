Arrocha lanza 'Me Voy de Viaje a Madrid', una promoción que premia la fidelidad de sus clientes con experiencias inolvidables

La promoción estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026 y es un beneficio especial para los afiliados de Arrocha Para Ti . Durante este período, por cada compra mínima de B/.60.00 en categorías y marcas participantes, los clientes recibirán un sello Beauty Traveler en su cartilla de viaje.

Ciudad de Panamá, Panamá/Arrocha presenta una nueva edición de su reconocida promoción “Me Voy de Viaje”, invitando a sus clientes a vivir una experiencia única con destino a Madrid, España, gracias a una dinámica diseñada para premiar su fidelidad y brindarles múltiples oportunidades de ganar.

La promoción estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026 y es un beneficio especial para los afiliados de Arrocha Para Ti. Durante este período, por cada compra mínima de B/.60.00 en categorías y marcas participantes, los clientes recibirán un sello Beauty Traveler en su cartilla de viaje.

Al completar 10 sellos, podrán canjear su cartilla por un boarding pass, el cual deberán completar para participar en la tómbola final, donde se sortearán dos viajes para dos personas a Madrid, además de una experiencia exclusiva preparada por Arrocha para los ganadores.

Más allá de la oportunidad de viajar, “Me Voy de Viaje a Madrid” ofrecerá durante toda la campaña una agenda de actividades especiales para sus clientes, incluyendo noches de compras con beneficios exclusivos, circuitos de belleza, activaciones junto a marcas patrocinadoras y sesiones de Live Shopping, creando una experiencia de compra dinámica, entretenida y llena de sorpresas.

La campaña contará además con una estrategia de comunicación 360 a nivel nacional, acompañada por importantes marcas patrocinadoras que forman parte de esta gran travesía y que contribuirán a enriquecer la experiencia de los participantes durante toda la promoción.

“Me Voy de Viaje a Madrid” busca convertir cada compra en una oportunidad para soñar, descubrir nuevos destinos y crear recuerdos inolvidables, reafirmando el compromiso de Arrocha de ofrecer beneficios exclusivos y experiencias de valor para sus clientes.

Los interesados pueden conocer más detalles sobre la promoción, mecánica, marcas participantes y términos y condiciones en los canales oficiales de Arrocha.

Porque con Arrocha, tus compras pueden llevarte mucho más lejos de lo que imaginas.

Arrocha, algo nuevo para ti siempre.