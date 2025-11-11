BAC Panamá celebra el Reconocimiento PYME Positivo 2025

Ciudad de Panamá/BAC reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social del país a través de la más reciente edición del Reconocimiento PYME Positivo 2025, una iniciativa que visibiliza y celebra el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas que impulsan un impacto positivo en lo económico, social y ambiental.

Esta iniciativa responde al propósito corporativo de BAC de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que sirve, ejecutando una estrategia de triple valor que trasciende lo puramente económico. Las PYMEs, como principal motor de la economía panameña y mayor generador de empleo a nivel regional, impactan directamente en las dimensiones económicas y sociales. Sin embargo, las empresas reconocidas hoy han ido más allá, diseñando modelos de negocio que también generan un impacto positivo en el medio ambiente.

“En BAC Panamá creemos que cuando una PYME crece, crece también el país. Este reconocimiento es un tributo al esfuerzo humano detrás de cada emprendimiento, y a la capacidad de los empresarios de transformar sus ideas en motores de desarrollo sostenible”, destacó Raúl Arosemena, VP de Banca Empresas de BAC Panamá.

Este programa, que forma parte de la estrategia regional de BAC, destaca en Panamá a las PYMEs que, con innovación y visión de futuro, se han consolidado como motores de progreso y sostenibilidad. Su contribución va más allá de generar empleo: construyen comunidades resilientes, promueven prácticas responsables y fortalecen la competitividad del país.

“Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso de estar presentes en todo momento para las PYMEs. Hemos desarrollado un ecosistema financiero sostenible que acompaña a los empresarios en cada etapa, con soluciones reales que responden a sus desafíos y les permiten crecer con propósito”, agregó Arosemena.

Durante la ceremonia de reconocimiento, se premiaron a empresas locales que se han distinguido por su liderazgo en distintas categorías como sostenibilidad ambiental, innovación social y espíritu emprendedor. Se conocieron las historias de los cinco finalistas, testimonios de sacrificio, visión y perseverancia que ejemplifican el espíritu emprendedor que caracteriza a todo el segmento PYME panameño.

En esta edición, la empresa Orgánica Store fue reconocida como ganadora, distinguiéndose por ser un negocio liderado por mujeres emprendedoras que han logrado consolidar un modelo de gestión con fuerte impacto social y ambiental. Su labor refleja el compromiso con la que sirven a sus clientes diariamente.

“Nos llena de orgullo que Orgánica represente a Panamá en la edición regional de PYME Positivo. Su historia refleja cómo el liderazgo femenino puede transformar comunidades, generando un impacto social y ambiental que trasciende fronteras. Orgánica es un ejemplo del espíritu de resiliencia y visión que caracteriza al empresariado panameño”, subrayó Raúl Arosemena.

Por su parte, María Vitoria Delgado, Gerente y socia de Orgánica Store, expresó:

“Para mí, tanto como para mis socias y todo nuestro equipo, este reconocimiento representa un gran orgullo, porque valida que el trabajo que realizamos desde Orgánica Store tiene un impacto real en la sociedad. Agradecemos profundamente a BAC por este respaldo y por abrir espacios que fortalecen el liderazgo de las mujeres empresarias, demostrando que cuando se apoya a las mujeres en los negocios, se impulsa también el desarrollo sostenible del país”.

De esta manera, BAC se siente honrado de ser parte de estas historias de éxito empresarial, consolidando su rol como aliado estratégico de las pequeñas y medianas empresas, acompañándolas a superar desafíos, alcanzar nuevas metas y convertirse en protagonistas del desarrollo sostenible de la nación.