Balboa negra, una edición limitada con carácter y autenticidad que celebra los 116 años de Cervecería Nacional

Con 5% de alcohol y maltas tostadas cuidadosamente seleccionadas, Balboa Negra nos recuerda que siempre tenemos motivos para celebrar, invitando a los consumidores a disfrutar de esta cerveza con un sabor más intenso.

Ciudad de Panamá/Cervecería Nacional, líder en la industria de bebidas en Panamá, celebra sus 116 años de historia local, con la puesta en el mercado de una edición limitada de Balboa Negra, una cerveza estilo dark lager con más cuerpo, carácter y amargor que la emblemática Cerveza Balboa. Esta nueva edición se añade al amplio portafolio de Cervecería Nacional y estará de venta en los principales comercios del país a partir del mes de octubre hasta agotar existencia.

Elaborada con maltas cuidadosamente seleccionadas, con sabores tostados y un contenido de 5% de alcohol, Balboa Negra rinde homenaje al legado de la marca Balboa y bajo una receta innovadora, con perfiles aromáticos complejos, realza notas tostadas, generando un cuerpo más robusto y el equilibrio perfecto entre notas dulces y amargas.

La marca Balboa confirmó que Balboa Negra estará disponible a nivel nacional en la presentación de lata 355 ml y botella retornable 285 ml. Estará disponible además, a través de la plataforma TaDa Delivery de Bebidas.

“En Panamá siempre tenemos motivos para celebrar, y hoy lo hacemos con nuestra Balboa Negra edición limitada que refleja nuestro carácter: más intensa, con matices que sorprenden y un sabor pensado para celebrar esos momentos que dejan huella. Esta es nuestra manera de brindar juntos con una cerveza bien fría por todo lo que somos y seguir creando momentos memorables”, expresó Angélica Alvarado, directora de Marketing de Cervecería Nacional.

Durante el evento de lanzamiento, los invitados participaron de un maridaje guiado por Lucero Granados, Maestra Cervecera de la compañía, quien destacó que Balboa Negra, es producida a nivel local, de la mano de maestros cerveceros de Cervecería Nacional, es una cerveza para disfrutarse con calma, con matices de caramelo y cacao dando un equilibrio perfecto entre amargor y dulzor.

Más que una cerveza, Balboa Negra es una experiencia que invita a brindar por los logros compartidos, la pasión deportiva o simplemente por el orgullo de ser panameños. Con este lanzamiento, Cervecería Nacional reafirma su compromiso de seguir innovando para sorprender a sus consumidores, acompañando a los panameños en cada celebración, motivados por su propósito de soñar en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.