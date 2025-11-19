BONAGE inaugura su sexta sucursal en Panamá y presenta su nuevo formato de tienda

Con esta apertura, BONAGE consolida su presencia en el mercado panameño, sumando seis sucursales en el país y posicionándose como una de las marcas favoritas del público femenino que busca moda con propósito, comodidad y estilo.

Ciudad de Panamá, Panamá/BONAGE, la marca panameña creada por y para mujeres apasionadas por sí mismas, anuncia la apertura de su sexta sucursal en Panamá, marcando un nuevo capítulo en su historia con la primera tienda bajo su formato renovado. La inauguración oficial se dio el 13 de noviembre, fecha en la que la marca invitó a sus clientas a descubrir un espacio moderno, femenino y lleno de estilo, donde se vive la esencia de su lema: “Amamos lo que hacemos.”

Un nuevo concepto de tienda

El nuevo formato de BONAGE representa una evolución en la experiencia de compra, integrando diseño, comodidad y conexión emocional. Este espacio fue concebido para reflejar el espíritu libre y auténtico de la mujer BONAGE, con ambientes que invitan a descubrir cada prenda y vivir la moda como una forma de expresión personal.

“Esta nueva tienda es el reflejo de nuestra pasión por innovar y por mantenernos cerca de nuestras clientas. Hemos diseñado un formato que transmite el ADN de BONAGE —femenino, moderno y empoderador— mientras ofrecemos una experiencia más cálida,

estética y auténtica,” afirmó Eylen Ramos, Gerente de Mercadeo de BONAGE.

Una marca que evoluciona con sus clientas

Desde sus inicios, BONAGE ha sido reconocida por su propuesta de moda versátil y contemporánea, marcada por su amor al denim y por una identidad profundamente latina. Cada colección y cada tienda buscan acompañar a las mujeres en sus diferentes facetas, celebrando su fuerza, confianza y autenticidad.

“La apertura de esta sexta sucursal en Panamá reafirma nuestro compromiso con seguir creciendo junto a nuestras clientas. Este nuevo formato es una declaración de lo que somos y hacia dónde vamos: una marca que ama lo que hace y que evoluciona con pasión,” expresó Jonathan Ben-Avi, Gerente General de BONAGE.

Expansión y compromiso

Con esta apertura, BONAGE consolida su presencia en el mercado panameño, sumando seis sucursales en el país y posicionándose como una de las marcas favoritas del público femenino que busca moda con propósito, comodidad y estilo.