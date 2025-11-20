¡Doble apertura! Burger King y Popeyes inauguran sucursales en Costa el Este

Con la expansión de nuestras marcas Burger King y Popeyes a nivel nacional, inauguramos recientemente las sucursales en Costa del Este marcando un hito significativo para esta dinámica comunidad, conocida por su constante crecimiento residencial, corporativo y gastronómico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La apertura de las nuevas franquicias Burger King y Popeyes en Costa del Este marca un hito significativo para esta dinámica comunidad, conocida por su constante crecimiento residencial, corporativo y gastronómico. La llegada de estas dos reconocidas marcas internacionales no solo amplía la oferta culinaria del área, sino que reafirma su posición como uno de los polos comerciales más atractivos y competitivos de la ciudad.

Por un lado, Burger King, con su tradición de sabor a la parrilla y su amplia trayectoria global, ofrece a los residentes y visitantes una alternativa rápida y confiable que combina calidad y servicio. Por otro, Popeyes, famoso por su distintivo estilo de cocina de Luisiana, trae consigo una propuesta gastronómica diferente, donde el pollo frito sazonado con sabores auténticos se convierte en protagonista con sus deliciosas salsas para acompañar.

Ambas aperturas representan una inyección de dinamismo económico, generando nuevas oportunidades laborales y fortaleciendo la actividad comercial en el área. Además, la presencia simultánea de estas marcas evidencia la confianza del sector empresarial en el potencial de Costa del Este como destino de inversión.

Celebramos esta inauguración como un paso más hacia la diversificación de la oferta gastronómica local y como un reflejo del crecimiento sostenido de la comunidad. Sin duda, Burger King y Popeyes se integrarán rápidamente al día a día de quienes viven, trabajan y visitan esta vibrante zona de la ciudad.

¡Bienvenidos al Co Branding en Costa del Este!.