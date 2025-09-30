Empresas ADOC impulsa su crecimiento en Panamá con la apertura de la primera tienda CAT en Albrook Mall

El evento de inauguración reunió a medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales, quienes presenciaron el corte de cinta y compartieron la experiencia en tiempo real de descubrir las últimas colecciones de la marca.

Ciudad de Panamá, Panamá/Empresas ADOC, uno de los principales grupos de retail de calzado y moda en Centroamérica y licenciatario oficial de CAT para la región Centroamérica, Panamá y el Caribe, anuncia la apertura de la primera tienda exclusiva de la marca CAT en la Ciudad de Panamá. Ubicada en Albrook Mall, este hito marca un paso decisivo en la estrategia de expansión de la compañía en el mercado panameño.

“La llegada de CAT a Panamá es un movimiento estratégico que nos permite seguir consolidando nuestra presencia en la región. Queremos acercar a los panameños una propuesta auténtica, versátil y hecha para durar, que combina la herencia industrial de la marca con diseños modernos para el día a día,” expresó Omar Espinosa, Gerente General de Empresas ADOC Panamá. “Abrir en Albrook Mall es solo el inicio: nuestro objetivo es seguir creciendo en el país y convertirnos en la opción de referencia tanto para quienes buscan resistencia y seguridad en su calzado como para quienes buscan estilo urbano con personalidad.”

La nueva tienda ofrece una experiencia de compra integral en la que los clientes pueden encontrar botas industriales, sneakers, zapatos casuales para hombre y mujer, además de ropa y accesorios, todos inspirados en el ADN de la marca: fuerza, innovación y autenticidad.

El evento de inauguración reunió a medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales, quienes presenciaron el corte de cinta y compartieron la experiencia en tiempo real de descubrir las últimas colecciones de la marca. Los primeros clientes también disfrutaron de beneficios exclusivos y descubrieron de primera mano las últimas colecciones de la marca.

Además de esta nueva tienda física, CAT pone a disposición de los panameños sus canales digitales de compra en todo el país, incluyendo su sitio de comercio electrónico: https://caterpillarpa.com y atención personalizada vía WhatsApp: +507 6479-9363, facilitando que todos los clientes puedan acceder a sus productos de manera rápida y conveniente.

Con esta apertura, Empresas ADOC reafirma su compromiso de expandir sus marcas en la región y de acercar propuestas globales que respondan a las tendencias de estilo y a las necesidades de los consumidores locales.