FSU Campus de la República de Panamá, celebra una década de éxito formando líderes en Project Management

Ciudad de Panamá, Panamá/Florida State University (FSU), Campus de la República de Panamá, celebró una noche muy especial con un cóctel para los egresados del Diplomado en Project Management, una velada llena de reencuentros, reconocimiento y aprendizaje.

Durante el evento, participaron egresados, instructores, autoridades académicas e invitados especiales, destacando la sólida comunidad que FSU ha construido en torno al liderazgo y la gestión de proyectos en Panamá.

FSU, Campus de la República de Panamá es una de las sedes internacionales de la reconocida Florida State University, considerada entre las mejores universidades públicas de Estados Unidos, está presente en Panamá desde 1957. Durante estos 10 años de impartir su Diplomado en Project Management, la institución ha formado a más de 560 profesionales que hoy lideran proyectos en Panamá y en distintos países del mundo.

El programa, reconocido por su excelencia académica, registra que el 88% de sus egresados que presentan el examen de Certificación PMP® logran obtenerla, consolidando a FSU, Campus de la República de Panamá, como un referente en la formación de gestores de proyectos altamente calificados.

La celebración incluyó la participación especial de José Ferreira Queimada, quien presentó la conferencia “Gen-AI aplicado a Project Management”, una mirada actual sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la gestión de proyectos a nivel global.

FSU también reconoció la destacada labor de los instructores Ing. David Díaz e Ing. José Sáenz, pilares fundamentales del programa, por su compromiso, cercanía y contribución a cada generación de profesionales.

Este aniversario reafirma el compromiso de FSU, Campus de la República de Panamá, con el desarrollo profesional y el impulso de líderes que transforman organizaciones, comunidades y sectores productivos en la región.