Galaxy Z Fold7 revoluciona la fotografía móvil con 200 MP, inteligencia artificial avanzada y diseño plegable

Samsung lanza su plegable más avanzado hasta la fecha, con la cámara más potente de la serie y herramientas de edición profesional impulsadas por IA.

Ciudad de Panamá, Panamá/El nuevo Galaxy Z Fold7 redefine lo que un smartphone puede hacer en manos de un creador. Por primera vez en la historia de la serie Z Fold, Samsung incorpora un sensor principal de 200 megapíxeles, el mismo del Galaxy S25 Ultra, para capturar imágenes con una nitidez extrema. Todo potenciado por el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy y el sistema de inteligencia artificial ProVisual Engine, con más de 160 tecnologías optimizadas para fotografía y video.

El resultado: un dispositivo ultradelgado y ligero que transforma la forma en que capturas, editas y compartes tu mundo.

Detalles que cuentan historias: cámara de 200 MP con IA

El sensor principal de 200 MP permite capturar hasta 4 veces más detalle y 44% más brillo que su antecesor. Ya sea un retrato, un paisaje o la textura del café en tu taza, las imágenes se ven listas para publicar, sin necesidad de retoques.

Además, el zoom óptico entre 1x y 2x mantiene la calidad sin sacrificar detalles, y la velocidad de obturación mejorada te permite congelar el momento hasta 7 veces más rápido.

¿Quieres capturar un anillo, una joya o una flor en primer plano? La lente ultra gran angular de 12 MP ahora incluye modo macro, mientras que la tecnología Dual Camera Depth Calibration asegura un enfoque preciso en escenas de profundidad variable.

Selfies grupales sin esfuerzo: más ángulo, más nitidez

Olvídate de los brazos estirados o pedirle a alguien que tome la foto. La nueva cámara frontal de 100° de campo de visión captura selfies grupales más amplias —25% más anchas y 2,5 veces más nítidas— y reduce la distorsión en los bordes con Wide Distortion Correction.

La IA ajusta el tono de piel y mejora el HDR en retratos para que cada rostro luzca natural, incluso en condiciones de luz desafiantes. Además, puedes aplicar filtros artísticos basados en películas analógicas reales, para darle a tus fotos un estilo único con solo un toque.

Brilla en la oscuridad: video y fotos nocturnas de nivel profesional

El Galaxy Z Fold7 se luce en condiciones de poca luz. Gracias al nuevo ProVisual Engine, la cámara analiza el movimiento y la luz en tiempo real para reducir el ruido y mantener los detalles.

Con Nightography mejorado, un filtro espaciotemporal limpia el grano entre fotogramas para ofrecer resultados más nítidos y cinematográficos.

Y si lo tuyo es grabar video:

Captura en HDR 10-bit , con colores más ricos y contraste 4 veces mayor.

, con colores más ricos y contraste 4 veces mayor. Es compatible con HLG para pantallas estándar y ofrece grabación en formato LOG para creadores que buscan más libertad en la postproducción.

para pantallas estándar y ofrece grabación en para creadores que buscan más libertad en la postproducción. Todo esto con códecs HEVC 10-bit, edición profesional directamente desde el móvil y compatibilidad con LUTs de Samsung.

Edición profesional en la palma de tu mano

El Galaxy Z Fold7 convierte su gran pantalla en un estudio de edición portátil. ¿Ruidos de fondo? ¿Personas que arruinan tu selfie? Con herramientas avanzadas de IA, editar es tan simple como tocar un botón.

Edición Generativa mejorada: 18 veces más precisa, 4 veces mejor en texturas.

mejorada: 18 veces más precisa, 4 veces mejor en texturas. Sugerencias inteligentes para borrar objetos automáticamente.

para borrar objetos automáticamente. Comparación lado a lado para ver los cambios en tiempo real.

para ver los cambios en tiempo real. Portrait Studio AI para retratos perfectos de personas… o mascotas.

Despliega tu creatividad

Más que un smartphone plegable, el Galaxy Z Fold7 es una plataforma creativa móvil. Desde fotografía de alta resolución hasta edición de video profesional, todo está al alcance de tu mano. El diseño elegante y ligero acompaña tu ritmo, estés donde estés.

Disponible próximamente

El Galaxy Z Fold7 estará disponible en tiendas físicas y online a partir del 25 de agosto. Descubre más en https://shop.samsung.com/latin/pa/shop/smartphones.html