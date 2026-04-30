Con gran éxito finalizó el evento “Fit 4 All” de Blue Cross and Blue Shield of Panama

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Blue Cross and Blue Shield of Panama celebra con éxito la undécima edición de la Semana Más Saludable “Fit 4 All”

Contó con premios valorados en más de B/. 5,000.00 distribuidos en diversas categorías / Cortesía
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30 de abril 2026 - 16:22

Ciudad de Panamá, Panamá/Blue Cross and Blue Shield of Panama, con el respaldo de Internacional de Seguros, celebró con éxito la undécima edición de la Semana Más Saludable “Fit 4 All”, una iniciativa que reunió a personas, familias y organizaciones en torno a un propósito común: promover estilos de vida saludables y contribuir a una causa social que transforma vidas, en beneficio a FANLYC.

El evento de cierre se llevó a cabo en el Parque Los Lagos de la Ciudad del Saber
El evento de cierre se llevó a cabo en el Parque Los Lagos de la Ciudad del Saber / Cortesía

El evento de cierre se llevó a cabo en el Parque Los Lagos de la Ciudad del Saber, donde más de 2,500 personas de todas las edades participaron en una jornada llena de bienestar, actividad física y entretenimiento. Los asistentes disfrutaron de una variada agenda que incluyó clases en tarima, zonas de bienestar como yoga y spa, espacios familiares como picnic, área infantil y zona de mascotas, así como experiencias de aventura como zip line, toro mecánico y pared para escalar.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de Blue Cross and Blue Shield of Panama con la promoción de la salud integral
Esta iniciativa reafirma el compromiso de Blue Cross and Blue Shield of Panama con la promoción de la salud integral / Cortesía

Como parte de las actividades más esperadas, se realizó la tradicional carrera-caminata, con modalidades de 1K para niños y 5K para adultos, la cual contó con premios valorados en más de B/. 5,000.00 distribuidos en diversas categorías, incentivando la participación y el espíritu deportivo.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de Blue Cross and Blue Shield of Panama con la promoción de la salud integral, la prevención y el bienestar de la comunidad, así como su respaldo continuo a organizaciones que generan un impacto positivo en la sociedad panameña.

Para conocer a los ganadores, pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.bcbspma.com/fit4all.html
Para conocer a los ganadores, pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.bcbspma.com/fit4all.html / Andres Villa - cortesía

Para conocer a los ganadores, pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.bcbspma.com/fit4all.html

Internacional de Seguros expresa su agradecimiento a todos los participantes y aliados que hicieron posible el éxito del evento de cierre de la 11° edición de la Semana Más Saludable “Fit 4 All”, una iniciativa orientada a promover el bienestar integral de la comunidad y generar un impacto positivo en la vida de los niños y adolescentes beneficiarios de FANLYC.

Los asistentes disfrutaron de una variada agenda que incluyó clases en tarima, zonas de bienestar como yoga y spa
Los asistentes disfrutaron de una variada agenda que incluyó clases en tarima, zonas de bienestar como yoga y spa / tomasimf TROIS

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