Con gran éxito finalizó el evento “Fit 4 All” de Blue Cross and Blue Shield of Panama

Ciudad de Panamá, Panamá/Blue Cross and Blue Shield of Panama, con el respaldo de Internacional de Seguros, celebró con éxito la undécima edición de la Semana Más Saludable “Fit 4 All”, una iniciativa que reunió a personas, familias y organizaciones en torno a un propósito común: promover estilos de vida saludables y contribuir a una causa social que transforma vidas, en beneficio a FANLYC.

El evento de cierre se llevó a cabo en el Parque Los Lagos de la Ciudad del Saber, donde más de 2,500 personas de todas las edades participaron en una jornada llena de bienestar, actividad física y entretenimiento. Los asistentes disfrutaron de una variada agenda que incluyó clases en tarima, zonas de bienestar como yoga y spa, espacios familiares como picnic, área infantil y zona de mascotas, así como experiencias de aventura como zip line, toro mecánico y pared para escalar.

Como parte de las actividades más esperadas, se realizó la tradicional carrera-caminata, con modalidades de 1K para niños y 5K para adultos, la cual contó con premios valorados en más de B/. 5,000.00 distribuidos en diversas categorías, incentivando la participación y el espíritu deportivo.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de Blue Cross and Blue Shield of Panama con la promoción de la salud integral, la prevención y el bienestar de la comunidad, así como su respaldo continuo a organizaciones que generan un impacto positivo en la sociedad panameña.

Para conocer a los ganadores, pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.bcbspma.com/fit4all.html

Internacional de Seguros expresa su agradecimiento a todos los participantes y aliados que hicieron posible el éxito del evento de cierre de la 11° edición de la Semana Más Saludable “Fit 4 All”, una iniciativa orientada a promover el bienestar integral de la comunidad y generar un impacto positivo en la vida de los niños y adolescentes beneficiarios de FANLYC.