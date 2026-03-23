Grupo Rey llega a todo Panamá con nuevo Mr. precio en Metetí

Contenido Patrocinado

Grupo Rey hace historia al llegar a Darién con la apertura de Mr. Precio en Metetí. Con ello el Grupo completa su presencia en todo Panamá y acercando ahorro, empleo y oportunidades a comunidades donde antes no llegaba.

La apertura de Mr. Precio Metetí también representa nuevas oportunidades para la comunidad, con la generación de 17 empleos directos / Cortesía
Contenido Patrocinado
23 de marzo 2026 - 17:52

Ciudad de Panamá, Panamá/Grupo Rey continúa expandiendo su presencia en el país. Este viernes 20 de marzo marca un hito importante: la inauguración de su primera tienda en Metetí, con lo que la empresa logra cobertura en todo el país, llegando de punta a punta con su propuesta de valor: mejorar la calidad de vida de todos los panameños.

Con más de 300 m² de área de venta, esta nueva tienda ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra práctica
Con más de 300 m² de área de venta, esta nueva tienda ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra práctica / Cortesía

El nuevo Mr. Precio, ubicado sobre la carretera Panamericana junto a la estación Delta, abre sus puertas llevando ahorro y oportunidades a cada rincón de Panamá. En el local, los clientes podrán encontrar un surtido completo en canasta básica, carnes, bebidas, embutidos, limpieza del hogar y artículos para mascotas.

Ubicado sobre la carretera Panamericana junto a la estación Delta
Ubicado sobre la carretera Panamericana junto a la estación Delta / Cortesía

Además, contará con un Farma Ahorro dentro de la tienda, que ofrecerá un 30 % de descuento todos los días, reforzando el compromiso de la marca con el bienestar y el ahorro diario de sus clientes.

Con más de 300 m² de área de venta, esta nueva tienda ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra práctica, cercana y eficiente. Sus horarios de atención serán de lunes a domingo de 7:00am a 10:00pm.

En el local, los clientes podrán encontrar un surtido completo
En el local, los clientes podrán encontrar un surtido completo / Cortesía

Más empleo para Panamá

La apertura de Mr. Precio Metetí también representa nuevas oportunidades para la comunidad, con la generación de 17 empleos directos. Con esto, Grupo Rey supera los 6 mil colaboradores a nivel nacional, reafirmando su compromiso con el desarrollo del país.

Temas relacionados

contenido patrocinado mercados apertura
Si te lo perdiste
Lo último
stats