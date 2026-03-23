Grupo Rey llega a todo Panamá con nuevo Mr. precio en Metetí

Grupo Rey hace historia al llegar a Darién con la apertura de Mr. Precio en Metetí. Con ello el Grupo completa su presencia en todo Panamá y acercando ahorro, empleo y oportunidades a comunidades donde antes no llegaba.

Ciudad de Panamá, Panamá/Grupo Rey continúa expandiendo su presencia en el país. Este viernes 20 de marzo marca un hito importante: la inauguración de su primera tienda en Metetí, con lo que la empresa logra cobertura en todo el país, llegando de punta a punta con su propuesta de valor: mejorar la calidad de vida de todos los panameños.

El nuevo Mr. Precio, ubicado sobre la carretera Panamericana junto a la estación Delta, abre sus puertas llevando ahorro y oportunidades a cada rincón de Panamá. En el local, los clientes podrán encontrar un surtido completo en canasta básica, carnes, bebidas, embutidos, limpieza del hogar y artículos para mascotas.

Además, contará con un Farma Ahorro dentro de la tienda, que ofrecerá un 30 % de descuento todos los días, reforzando el compromiso de la marca con el bienestar y el ahorro diario de sus clientes.

Con más de 300 m² de área de venta, esta nueva tienda ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra práctica, cercana y eficiente. Sus horarios de atención serán de lunes a domingo de 7:00am a 10:00pm.

Más empleo para Panamá

La apertura de Mr. Precio Metetí también representa nuevas oportunidades para la comunidad, con la generación de 17 empleos directos. Con esto, Grupo Rey supera los 6 mil colaboradores a nivel nacional, reafirmando su compromiso con el desarrollo del país.