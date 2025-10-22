Konzerta Awards 2025 reconoció a las empresas que impulsan el empleo y el talento en Panamá

Durante la ceremonia, se entregaron nueve categorías de premios que reflejan los valores de excelencia, innovación y colaboración que impulsan el mercado laboral panameño.

22 de octubre 2025 - 17:42

Ciudad de Panamá/Konzerta, el portal de empleos líder en Panamá, celebró la primera edición de los Konzerta Awards, un encuentro que reunió a las empresas más destacadas del país para reconocer su compromiso, innovación y confianza en la construcción de oportunidades laborales.

El evento se desarrolló en un ambiente de celebración y networking, con la participación de aliados estratégicos, representantes del sector empresarial y del equipo de Konzerta. Durante la ceremonia, se entregaron nueve categorías de premios que reflejan los valores de excelencia, innovación y colaboración que impulsan el mercado laboral panameño.

Konzerta Awards nace para reconocer a quienes, con su trabajo constante, transforman la manera en que el talento se conecta con las oportunidades. Cada empresa premiada representa una historia de compromiso con el desarrollo del empleo en nuestro país. A quienes deseen formar parte de los equipos de trabajo de estas empresas líderes, les invitamos a postularse a través de Konzerta.com o descargando la App de Konzerta en su celular”, destacó Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marketing de Konzerta Panamá.

Empresas ganadoras por categoría

1. Trayectoria Imparable

Reconoce la confianza sostenida y el uso continuo del portal como fuente de captación de talento.

Primer lugar: Búsqueda Efectiva de Personal

Segundo lugar: Banco Nacional de Panamá

2. Imán de Talentos

Premia a las organizaciones que lograron atraer al mayor número de postulantes durante 2025.

Primer lugar: Empresas Carbone

Segundo lugar: Trade Alliance Corporation

3. Impulsor del Empleo

Destaca a las empresas que más oportunidades generaron en el país.

Primer lugar: Banesco Panamá

Segundo lugar: Grupo Maito

4. Vanguardia del Talento

Reconoce la innovación en procesos de reclutamiento mediante el uso de inteligencia artificial.

Primer lugar: BAC

Segundo lugar: Truckslogic

5. Marca Empleadora

Premio otorgado por los usuarios a las empresas más valoradas y recomendadas.

Primer lugar: Cervecería Nacional

Segundo lugar: Banistmo

6. Impacto Estratégico

Destaca la planificación efectiva y los resultados obtenidos durante la Expo Konzerta Online 2025.

Primer lugar: Empresas Melo

Segundo lugar: ARKA Consultores

7. Atracción y Contratación 360

Reconoce a las empresas que aprovecharon integralmente las soluciones de reclutamiento de Konzerta, Hiring Room y Konzerta Selecta.

Primer lugar: Bern Hotels & Resorts

Segundo lugar: Banco La Hipotecaria

8. Excelencia en Gestión de Reclutamiento

Distingue la gestión integral, ágil y efectiva de los procesos de selección con el software de reclutamiento hiperconectado: Hiring Room.

Primer lugar: STT Group

Segundo lugar: St. Georges Bank

9. Aliado Konzerta Selecta

Celebración al trabajo conjunto con el equipo de reclutamiento especializado de Konzerta Selecta.

Primer lugar: Quest

Segundo lugar: Marketing ARM International

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de música en vivo, espacios de conexión y una atmósfera que combinó celebración y reconocimiento.

El evento cerró con un mensaje inspirador de Miguel Bechara Director de Konzerta quien expresó: “Detrás de cada vacante publicada hay una historia real: la de un talento que encuentra su oportunidad. Nuestro compromiso es seguir siendo ese puente entre las personas y las empresas que construyen el futuro del empleo en Panamá.”

Si quieres formar parte de alguna de estas importantes empresas, accede a la plataforma de www.konzerta.com o descarga la App móvil.

