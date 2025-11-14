PALIG Panamá consolida su posición como referente de confianza, tradición y liderazgo en la industria de seguros

La compañía celebra más de un siglo de presencia en el país y refuerza su compromiso con el crecimiento sostenible, la innovación y el bienestar colectivo. En 2024, Pan-American Life en Panamá cerró con US$163 millones en primas, un crecimiento del 8%, superando el promedio del mercado nacional. Su Presidente de la Junta Directiva y CEO, José S. Suquet, realizó una visita estratégica para destacar los logros y el éxito de las operaciones en Panamá.

Ciudad de Panamá/En el marco de una visita estratégica a Panamá, el Presidente de la Junta Directiva y CEO, José S. Suquet, reafirmó el compromiso de la compañía con el mercado panameño, destacando su trayectoria centenaria, solidez financiera y liderazgo basado en la confianza.

Con 114 años de historia en la región y una presencia ininterrumpida en Panamá desde 1912, PALIG mantiene un fuerte compromiso con la protección integral de individuos, familias y empresas, a través de soluciones confiables, cercanas y adaptadas a las necesidades del mercado panameño.

Con más 20 años al frente de PALIG, José S. Suquet ha liderado un crecimiento constante en la compañía de forma orgánica, así como por medio de fusiones, alianzas estratégicas y un claro enfoque en seguros para personas, de vida, salud y accidentes.

Con operaciones en 22 países, incluyendo el Caribe, América Latina, y los Estados Unidos, PALIG está entre los grupos aseguradores más relevantes de Latinoamérica. Su expansión y consolidación en los mercados internacionales reflejan su visión estratégica bajo una fórmula de éxito para liderar con propósito en un entorno dinámico.

Durante su visita, el CEO de la compañía resaltó los sólidos resultados de 2024, año en el que la aseguradora cerró con US$163 millones en primas en Panamá, un crecimiento del 8%, superando el promedio del mercado nacional.

A nivel global, Pan-American Life Insurance Group al cierre de 2024, reportó ingresos operativos por US$1.48 mil millones y primas totales récord de US$1.72 mil millones, con un incremento del 58% en su utilidad neta, respaldado por una gestión disciplinada y una estrategia claramente enfocada en el cliente. Su compromiso con la excelencia ha sido reconocido internacionalmente por quinto año consecutivo, como una de las Mejores Compañías Administradas de EE.UU. por Deloitte Private y The Wall Street Journal. Además Pan-American Life Insurance Company mantiene una calificación “A” de AM Best y Fitch Ratings.

Compromiso con la innovación y la transformación digital

Bajo el liderazgo de José S. Suquet, PALIG invierte en la innovación, con la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de sus clientes y optimizar procesos. La compañía está explorando tecnologías avanzadas para reforzar la seguridad y eficiencia en sus transacciones, además de fortalecer sus canales digitales para facilitar trámites y consultas en línea. "La innovación y la adaptación constante a las nuevas tecnologías son claves en una industria en constante cambio", aseguró José S. Suquet.

Tradición que inspira, confianza que respalda

PALIG Panamá se posiciona como líder, en la posición número uno en seguros colectivos de salud, con una participación de mercado del 21% en este segmento. Asimismo, es una de las aseguradoras líderes en seguros de personas con un 16%. El enfoque especializado en seguros de personas tanto para individuos como para corporaciones, permiten que la empresa cuente en Panamá con más de 200 mil vidas aseguradas, que pueden hacer uso de una extensa red con más de 1,700 proveedores médicos a nivel local.

PALIG Panamá mantiene un ritmo de crecimiento sólido, con un aumento a julio de 2025 del 8.9%, evidenciando la efectividad de su estrategia corporativa enfocado en el cuidado integral de la salud y bienestar de sus asegurados, promoviendo programas preventivos que contribuyen a una mejor calidad de vida; junto a su capacidad para acompañar a sus asegurados en los momentos que más lo necesitan.

“En PALIG, creemos que la confianza es la base para construir relaciones duraderas con nuestros colaboradores, clientes y socios”, afirmó Jose Antonio “Tony” Eleta, Gerente General en el país. “Nuestra presencia en Panamá no es solo un logro comercial, sino un compromiso histórico con el bienestar de quienes confían en nosotros a lo largo de generaciones”.

La solidez financiera de PALIG Panamá, también se refleja en una completa gama de seguros personales diseñados para proteger lo más valioso: la vida, la salud y el bienestar en individuos y familias. Sus seguros de vida brindan respaldo económico a las familias en caso de fallecimiento, asegurando estabilidad y tranquilidad; los seguros de salud permiten acceso a atención médica de calidad, cobertura hospitalaria y servicios especializados; y los seguros de accidentes personales ofrecen protección ante imprevistos, cubriendo gastos médicos y respaldo económico ante situaciones inesperadas que puedan afectar su salud, movilidad o capacidad de generar ingresos. Con más de un siglo de experiencia en Panamá, PALIG combina confianza, cobertura integral y compromiso con sus asegurados en cada etapa de la vida.

La compañía celebrará en 2026 su 115 aniversario global y se prepara para conmemorar 115 años en Panamá en 2027, con planes estratégicos orientados a sostener su crecimiento, fortalecer la confianza de sus asegurados y ampliar su contribución al desarrollo del país.