Shake Shack llega a Panamá y establece su primer hogar en Costa del Este

Ciudad de Panamá, Panamá/Shake Shack llegará oficialmente a Panamá. La reconocida marca internacional de hamburguesas, junto a su socio local Multifood Enterprises, confirmó la próxima apertura de su primera ubicacion en el país, en Costa del Este, una de las zonas más dinámicas y modernas de la Ciudad de Panamá.

Ubicado en el corazón de Costa del Este, el restaurante ofrecerá los favoritos de Shake Shack, incluyendo la icónica ShackBurger® elaborada con carne de res premium 100% Angus; las famosas Crinkle-Cut Fries; el cremoso Frozen Custard; y la Chicken Shack™, además de propuestas exclusivas creadas especialmente para Panamá. Los invitados podrán disfrutar de primera mano el compromiso de Shake Shack con ingredientes de alta calidad, una hospitalidad cálida y una auténtica conexión con la comunidad.

“Estamos muy emocionados de anunciar la llegada de Shake Shack a Panamá e iniciar esta nueva etapa junto a la comunidad panameña”, expresó Héctor Ospina, CEO de Multifood Enterprises. “Costa del Este representa el lugar ideal para presentar la marca: una comunidad moderna, cosmopolita y llena de energía. Estamos ansiosos por compartir nuestra ShackBurger®️, Crinkle-Cut Fries, Shakes y experiencias únicas con Panamá”.

Arte, diseño y comunidad

Desde sus inicios en el Madison Square Park de Nueva York, Shake Shack ha estado guiada por una filosofía sencilla: Stand for Something Good®, una visión enfocada en construir comunidad a través de la gastronomía, la cultura, el arte y, sobre todo, las personas.

Como parte de esta visión, el artista panameño RAKO (Andrés Rivera) creó una obra original para anunciar la llegada de Shake Shack a Panamá. Shake Shack en Town Center Costa del Este contará con una instalación permanente diseñada por RAKO, inspirada en la identidad contemporánea de Panamá y en la conexión entre la comunidad, la naturaleza y la vida urbana.

Una apertura exclusiva para Panamá

Shake Shack presentará colaboraciones locales, aliados estratégicos, productos exclusivos del menú y experiencias desarrolladas especialmente para la comunidad panameña.

Más detalles serán anunciados próximamente.