Supermercados Xtra anuncia transición en su liderazgo ejecutivo

Ciudad de Panamá, Panamá/Supermercados Xtra anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, Jean Christophe Tijeras asumirá el cargo de presidente ejecutivo de la compañía, en reemplazo de Alberto Calvo, quien ocupará la posición hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de la fecha ambos ejecutivos iniciarán un proceso de transición ordenado.

Durante su gestión, Alberto Calvo lideró un importante proceso de transformación y fortalecimiento del negocio, impulsando el crecimiento sostenido de la cadena y reafirmando su liderazgo como la empresa de supermercados con los precios más bajos de Panamá. La Junta Directiva agradeció su compromiso y liderazgo.

El nuevo presidente ejecutivo designado, Jean Christophe Tijeras, cuenta con una amplia trayectoria en el sector retail, con experiencia en mercados como Argentina, Francia, Uruguay y Venezuela. Su llegada representa una nueva etapa de crecimiento para Supermercados Xtra, manteniendo el foco estratégico y la visión de largo plazo de la compañía.

La Junta Directiva destacó que esta transición ha sido cuidadosamente planificada para garantizar la continuidad operativa, financiera y comercial de la empresa, reafirmando el compromiso de Xtra con sus clientes, colaboradores, proveedores y aliados.