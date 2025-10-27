Supermercados Xtra inaugura dos nuevas sucursales y alcanza las 60 tiendas en todo el país

Con estas nuevas sucursales, ambas bajo el formato Maxi Feria Xtra , diseñado para ofrecer a las comunidades más espacio, variedad de productos frescos y precios bajos, Supermercados Xtra reafirma su compromiso con las familias panameñas del interior del país a través de una propuesta basada en calidad, cercanía y accesibilidad .

Ciudad de Panamá, Panamá/Supermercados Xtra continúa su expansión en el interior del país con la apertura de dos nuevas sucursales durante el mes de octubre, ubicadas en Antón (provincia de Coclé) y Llano Largo (provincia de Panamá Oeste), alcanzando las 60 tiendas a nivel nacional.

Con estas nuevas sucursales, ambas bajo el formato Maxi Feria Xtra, diseñado para ofrecer a las comunidades más espacio, variedad de productos frescos y precios bajos, Supermercados Xtra reafirma su compromiso con las familias panameñas del interior del país a través de una propuesta basada en calidad, cercanía y accesibilidad.

“Para nosotros es motivo de orgullo seguir creciendo en las regiones donde las familias requieren soluciones prácticas, precios justos y un servicio de primera. El formato Maxi Feria Xtra nos permite ofrecer mayor conveniencia y surtido, manteniendo la esencia que nos ha acompañado por 35 años: estar cerca de la comunidad, apoyar la economía local y llevar ahorro”, señaló Indira D'Oyen, directora de Asuntos Corporativos.

Además, los clientes podrán encontrar sus medicamentos y suplementos con el 30% de descuento en las Xtra Farma ubicadas dentro de estas dos sucursales.

Estas nuevas aperturas forman parte de la celebración de los 35 años de Supermercados Xtra, un camino en el que la empresa ha acompañado a las familias panameñas, cuidando su bienestar, su ahorro y aportando al crecimiento de las comunidades del país.