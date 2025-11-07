Olo Urriola gana el Sustainable Cocktail Challenge de Flor de Caña en Panamá
Contenido Patrocinado
Más de 40 países participan en el Sustainable Cocktail Challenge, que es una celebración del compromiso histórico de Flor de Caña con la sostenibilidad y su forma de compartir y promover estos valores con la comunidad global de mixólogos.
Ciudad de Panamá/Después de una velada llena de emoción y talento en la final del Sustainable Cocktail Challenge de Flor de Caña, Olo Urriola de Oku by catch se alzó con el título de campeón, superando a otros 7 mixólogos en la creación del cóctel sostenible más impresionante de Panamá.