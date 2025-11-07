Más de 40 países participan en el Sustainable Cocktail Challenge, que es una celebración del compromiso histórico de Flor de Caña con la sostenibilidad y su forma de compartir y promover estos valores con la comunidad global de mixólogos.

Ciudad de Panamá/Después de una velada llena de emoción y talento en la final del Sustainable Cocktail Challenge de Flor de Caña, Olo Urriola de Oku by catch se alzó con el título de campeón, superando a otros 7 mixólogos en la creación del cóctel sostenible más impresionante de Panamá.