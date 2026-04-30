Acusan a Britney Spears de conducir bajo efectos de alcohol y drogas en California

Spears deberá comparecer el próximo lunes 4 de mayo ante el Tribunal Superior del Condado , donde se dará seguimiento al proceso judicial.

La cantante estadounidense Britney Spears fue acusada este jueves 30 de abril por la Fiscalía del condado de Ventura de conducir presuntamente bajo los efectos combinados de alcohol y drogas, tras un incidente ocurrido el pasado 4 de marzo en California.

De acuerdo con la acusación, la artista de 44 años habría manejado a alta velocidad y de forma errática antes de ser detenida por una patrulla de caminos en el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles. El cargo presentado corresponde a un delito menor, aunque las autoridades no han especificado el tipo de sustancia que habría consumido.

Spears deberá comparecer el próximo lunes 4 de mayo ante el Tribunal Superior del Condado, donde se dará seguimiento al proceso judicial.

Ingreso a rehabilitación tras el incidente

El caso ha cobrado mayor atención luego de que medios estadounidenses informaran que la intérprete ingresó el pasado 13 de abril a un centro de rehabilitación, semanas después de su arresto. En su momento, un representante de la cantante calificó el hecho como “totalmente inexcusable” y aseguró que Spears tomaría las medidas necesarias y cumpliría con la ley.

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Trayectoria y contexto reciente

Spears alcanzó fama mundial a finales de los años 90 con éxitos como ...Baby One More Time y Oops!... I Did It Again, consolidándose como una de las figuras más influyentes del pop.

Sin embargo, su vida personal ha estado marcada por episodios difíciles, incluyendo una crisis pública en 2007 que derivó en una tutela legal a cargo de su padre, Jamie Spears. Este control sobre su vida y finanzas se mantuvo hasta 2021, cuando un tribunal en Los Ángeles puso fin a la medida tras una intensa batalla legal respaldada por el movimiento #FreeBritney.

En años recientes, la artista ha mantenido un perfil más bajo en la industria musical, mientras enfrenta cambios en su vida personal, incluyendo su matrimonio y posterior divorcio, así como su relación con sus hijos, quienes viven con su padre, Kevin Federline.

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Hasta el momento, ni Spears ni su equipo legal han emitido declaraciones públicas adicionales sobre la acusación presentada en su contra.

Con información de AFP