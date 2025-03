Aleska Génesis deberá pagar casi $500,000 en indemnización tras escándalo legal en México

Ahora, el proceso legal la obliga a permanecer en México y afrontar una millonaria indemnización. La modelo venezolana, junto con sus hermanas Michell Roxana y Bárbara Castellanos, enfrenta acusaciones por el presunto robo de objetos de lujo valorados en diez millones de pesos mexicanos (aproximadamente $496,000 dólares).

Aleska Génesis fue detenida por las autoridades mexicanas al salir del reality show, un hecho que tomó por sorpresa a la opinión pública y a la propia modelo, quien desconocía que agentes la esperaban para llevarla a comparecer. Tras su detención, fue trasladada a una prisión en la Ciudad de México, donde permaneció hasta que se le concedió la libertad provisional.

Sin embargo, su situación legal está lejos de resolverse. Aunque pudo salir de prisión, se determinó que deberá permanecer en México durante el proceso y comparecer periódicamente ante las autoridades. El abogado de la parte acusatoria, Ramsés Marcor, explicó la gravedad del caso: “El juez consideró que sí había elementos para sujetarla a procedimiento por el delito de robo”, afirmó.

Además, enfatizó que la modelo no cuenta con amparos que la protejan de la justicia mexicana: “No puede salir del país. Los amparos que [Aleska Génesis] comentó ya sobreseedieron, quiere decir que no la protege la justicia federal. Va a dejar su documento migratorio y va a estar sujeta a un procedimiento. Se va al reclusorio, la dejan en libertad, pero va a estar sujeta a procedimiento. Tiene que venir a firmar [ante las autoridades] cada 15 días”.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es la indemnización económica que Aleska Génesis deberá cubrir para reparar el daño. Según Marcor, la cifra asciende a los diez millones de pesos mexicanos (cerca de $496,000 dólares), equivalentes al valor de los bienes presuntamente robados.

“Queremos que se repare el daño y que ya deje de publicar cosas que no son. Estaba detenida por probable responsable, resulta que ahora es víctima. No, no es víctima; es probable responsable ella y sus hermanas”, declaró el abogado.

Entre los objetos sustraídos se encuentran relojes y otros artículos de lujo, cuya propiedad es reclamada por el denunciante, Francisco Javier Rodríguez Borgio.

Tras su liberación provisional, Aleska Génesis ha sostenido que su detención fue irregular y que sus derechos fueron vulnerados. A través de sus redes sociales, ha compartido mensajes en los que se muestra confiada en que la verdad saldrá a la luz.

Sin embargo, el proceso judicial sigue su curso y la modelo deberá enfrentar las consecuencias legales del caso, incluyendo la indemnización económica y las restricciones migratorias impuestas por las autoridades mexicanas.

Por ahora, Aleska Génesis no podrá abandonar México y deberá presentarse ante la justicia cada 15 días, mientras avanza la investigación complementaria que durará al menos tres meses.