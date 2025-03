Tammi Terrell: la trágica historia de la estrella del soul

Tammi Terrell tenía solo 24 años cuando murió, pero su impacto en la música soul fue inmenso. La voz inconfundible detrás de clásicos como Ain’t No Mountain High Enough dejó un legado eterno, aunque su vida estuvo marcada por el sufrimiento desde una edad temprana. Entre el abuso, la enfermedad y la adversidad, Tammi luchó hasta el final, convirtiéndose en un ícono de la resistencia y el talento.

Tammi Terrell nació en 1945 en Filadelfia como Thomasina Winifred Montgomery. Su llegada al mundo fue una sorpresa para sus padres, Jennie Graham y Thomas Montgomery, quienes esperaban un varón. Sin embargo, a pesar de este inesperado giro, decidieron mantener el nombre que habían elegido.

Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el trauma. Según Smooth, cuando tenía solo 11 años, fue víctima de una violación por parte de tres jóvenes. Este hecho dejó secuelas profundas en su vida, incluyendo migrañas severas que la acompañarían por siempre.

A pesar de estas experiencias dolorosas, Tammi encontró refugio en la música. Su talento era evidente desde la infancia y, a los 15 años, ya se presentaba profesionalmente en clubes de Filadelfia. En 1960, firmó su primer contrato discográfico con Scepter Records bajo el nombre de Tammy Montgomery. Sin embargo, su carrera despegó realmente cuando conoció a James Brown.

Aunque su talento musical comenzaba a brillar, su vida personal se veía ensombrecida por relaciones abusivas. Su vínculo con James Brown fue especialmente problemático. Brown, más de diez años mayor que ella, la incluyó en su espectáculo, pero la relación pronto se tornó tóxica.

En 1963, Tammi tomó una decisión radical: dejó a Brown después de que él la golpeara brutalmente por no haber visto todo su show. Según Bobby Bennett, miembro de los Famous Flames, el ataque fue tan severo que “sangraba profundamente”. Este episodio marcó un punto de inflexión en su vida, pero la violencia no desaparecería por completo de sus relaciones futuras.

A pesar de los obstáculos, su talento la llevó a ser descubierta por Berry Gordy, fundador de Motown Records. Según Soul, en 1965 firmó con la legendaria disquera y adoptó el nombre artístico que la haría inmortal: Tammi Terrell.

Fue en Motown donde su destino se cruzó con Marvin Gaye. Juntos, crearon algunas de las canciones más icónicas del soul, como Your Precious Love y Ain’t Nothing Like the Real Thing. Su química en el escenario era palpable, pero su relación fue siempre una profunda amistad, nunca un romance. Mientras el mundo la veía brillar, Tammi luchaba en silencio contra una enfermedad que cambiaría su vida para siempre.

En 1967, en plena presentación con Marvin Gaye, Tammi se desplomó en el escenario mientras interpretaban Your Precious Love. Cayó en los brazos de su compañero, dejando al público conmocionado. Según Smooth, inicialmente se creyó que se trataba de agotamiento, pero el diagnóstico fue mucho peor: un tumor cerebral maligno.

Durante los siguientes años, Tammi se sometió a ocho cirugías en un intento desesperado por frenar la enfermedad. A pesar de su lucha, su salud se deterioró rápidamente, dejándola con parálisis parcial, pérdida de memoria y ceguera.

En 1969, los médicos determinaron que ya no podía continuar su carrera. Su última aparición pública fue en el Apollo Theater de Nueva York, donde Marvin Gaye la invitó a cantar You’re All I Need to Get By. Fue un momento emotivo y la última vez que el público la vería en el escenario.

Para inicios de 1970, su estado de salud era crítico. El 21 de enero fue sometida a una última cirugía, pero nunca despertó del coma. Tammi Terrell falleció el 16 de marzo de 1970, dejando un vacío en la música y en los corazones de quienes la conocieron.

Su funeral, realizado en la Iglesia Metodista Janes de Filadelfia, fue un evento doloroso. Su madre, resentida con Motown por no haber cuidado lo suficiente de su hija, prohibió la entrada a todos los miembros de la disquera, excepto Marvin Gaye.