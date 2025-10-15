¡Oficial! Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

Este regreso es especialmente significativo para sus seguidores, después de que la artista se tomara un tiempo alejada de los focos para centrarse en su bienestar personal.

Después de 18 años, el pop en español celebra un hito que parecía un sueño inalcanzable. Amaia Montero ha anunciado oficialmente su regreso a La Oreja de Van Gogh (LOVG), la banda con la que conquistó al mundo y con la que formará parte de una nueva etapa.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales del grupo con un emotivo comunicado firmado por Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia, confirmando que el cuarteto original ha vuelto al local de ensayo para "escribir nuevas historias" y revivir la magia de sus himnos.

La emoción del reencuentro, en palabras de la banda

El grupo donostiarra compartió una carta abierta a sus seguidores, manteniendo intacta la emoción y la nostalgia del momento:

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?

La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo, aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino.

Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia".

La primera etapa de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh (1996-2007) es considerada una de las más prolíficas y exitosas del pop español, con millones de discos vendidos y una proyección internacional inédita. El inconfundible timbre de voz de Amaia, su calidez melismática y la habilidad compositiva del grupo dieron origen a himnos generacionales.

Entre los grandes éxitos de esta etapa se encuentran: "La Playa", "Rosas", "Puedes Contar Conmigo", "Deseos de Cosas Imposibles", "Jueves", "París", "Cuídate" y "Muñeca de Trapo". Estos temas, extraídos de álbumes icónicos como El Viaje de Copperpot y Lo Que Te Conté Mientras Te Hacías la Dormida, convirtieron al grupo en una referencia mundial.

Amaia Montero: Una trayectoria de éxito y superación

Amaia Montero Saldías (Irún, 1976) inició su carrera musical en 1996 tras conocer al resto de miembros de LOVG, a quienes sorprendió con su voz en una fiesta. Aunque en la universidad estudiaba Química y, posteriormente, Psicología, la música se convirtió en su verdadero camino.

Tras su emotiva y sorpresiva salida de La Oreja de Van Gogh en 2007, Montero emprendió una exitosa carrera como solista, debutando con su álbum homónimo en 2008, que alcanzó el Disco de Platino en España. Su discografía en solitario, que incluye temas como "Quiero Ser", "Tu Mirada" y "Palabras", le ha permitido ganar más de 50 discos de platino y reconocimientos como el Grammy Latino y varios Premios Lo Nuestro.

Este regreso a LOVG es especialmente significativo para sus seguidores, después de que la artista se tomara un tiempo alejada de los focos para centrarse en su bienestar personal. Con su voz renovada y la promesa de "noches mágicas", el cuarteto se prepara para reconquistar los escenarios del mundo.

