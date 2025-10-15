Greeicy Rendón | Papá de la cantante es imputado por secuestro y tortura

La captura del padre de la artista Greeicy Rendón ha sacudido el ámbito judicial y del entretenimiento en Colombia.

Luis Alberto Rendón Melo fue detenido y enfrentará cargos por secuestro simple y tortura agravada, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.

El origen del caso se remonta al 8 de mayo de 2023, cuando delincuentes ingresaron a la finca de Greeicy, ubicada en Llanogrande, Antioquia, y sustrajeron una caja fuerte con dinero y joyas. Los investigadores estiman que el botín asciende a más de mil millones de pesos.

Posteriormente, según la Fiscalía, personal de seguridad del predio habría tomado represalias contra dos empleados a quienes señalaban como responsables del hurto. Esa fase del caso es donde se centra la imputación contra el padre de la artista.

Uno de los trabajadores agredidos relató detalles estremecedores durante su versión libre ante las autoridades. Señaló que “me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho… me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendería a las consecuencias”. En estos testimonios también figura violencia con armas, amenazas y actos de tortura física y psicológica.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que Luis Alberto Rendón habría coordinado estas agresiones junto con al menos cinco personas que ya venían siendo investigadas. Cinco de ellos ya habían sido capturados y vinculados al proceso en etapas previas.

El padre de Greeicy fue capturado en Cali, en el contexto de un retén de control, cuando transitaba en un vehículo. En su audiencia de legalización, negó haberse allanado a los cargos en su contra.

Debido a su edad y estado de salud, un juez autorizó que cumpla la medida de aseguramiento en detención domiciliaria en lugar de prisión preventiva.

Si el proceso avanza y se demuestra su responsabilidad, Rendón podría enfrentar cargos severos por secuestro simple y tortura agravada, delitos que conllevan penas superiores a los 30 años de prisión. La audiencia de imputación de cargos está prevista para la semana del 13 de octubre.

La Fiscalía, según los reportes preliminares, presentará los elementos materiales probatorios que permitirían vincularlo directamente con las agresiones contra los empleados de la finca.

Hasta esta publicación, Greeicy Rendón no ha emitido declaración oficial sobre la situación legal de su padre. En redes sociales, la noticia generó un amplio debate entre seguidores y medios de farándula.

La captura se convierte también en un tema cultural y mediático: algunos analistas señalan que el caso puede afectar la imagen de la artista, mientras otros defienden que debe primar la presunción de inocencia hasta que un juez falle.

Este caso es delicado porque mezcla elementos de justicia privada, acceso privado a la fuerza para investigar un delito y posibles crímenes de lesa persona. La Fiscalía deberá demostrar que los actos no se trataron solo de coacción o amenazas, sino de delitos tipificados oficialmente como tortura y secuestro.

Por ahora, el foco está en la audiencia preparatoria y en la presentación de pruebas. Los próximos días serán decisivos para conocer si el vínculo legal entre Rendón y el drama vivido en la finca se consolida judicialmente o si prevalecen las dudas.

Este caso representa uno de los más seguidos en el país en materia de justicia para figuras vinculadas al entretenimiento. Las decisiones que se tomen tendrán repercusiones en cómo se investiga y sanciona la violencia privada contra empleados en propiedades de celebridades.