Paris Jackson revela cómo logró 5 años de sobriedad: 'No solo recuperé mi vida'

La hija del legendario Michael Jackson , está viviendo una de las etapas más plenas de su vida.

A los 27 años, la cantante, modelo y actriz Paris Jackson ha logrado superar una batalla de años contra las adicciones al alcohol y la heroína, y hoy comparte su testimonio con un mensaje esperanzador para quienes enfrentan procesos similares.

Durante su participación en el Almuerzo de Premios Friendly House, celebrado el 11 de octubre, Paris fue homenajeada con el Premio Shining Star por su trabajo en apoyo a mujeres en recuperación de adicciones, traumas y otros desafíos personales. En su discurso, la artista compartió un mensaje profundo sobre su proceso de transformación y la importancia de la conexión espiritual en su camino hacia la sanación.

“Estoy realmente agradecida de formar parte de un movimiento que se alinea tanto con mi propósito superior y la esencia de mi descanso diario”, expresó Jackson durante su intervención, según People. “Lograr que alguien desarrolle el contacto consciente ha sido, sin duda, la mejor acción que he realizado, y rezo para poder seguir ayudando a otros”.

Paris habló desde la vulnerabilidad, recordando que alcanzar la sobriedad no solo le devolvió la vida, sino que le permitió construir una versión mucho más consciente de sí misma.“No solo recuperé mi vida. Conseguí una mejor”, afirmó con determinación.

La intérprete, que en enero de este año cumplió cinco años sobria, describió su proceso como un accidente que lo cambia todo: “Es curioso, siento que dejar de beber fue como tener un accidente de coche, porque todo lo que metí en el asiento trasero se movió hacia adelante con el impacto, y hoy estoy aprendiendo a vivir la vida como es debido”.

En su cuenta de Instagram, Paris reflexionó sobre este hito con un mensaje lleno de gratitud, en el que reconoció cómo su sobriedad le ha permitido reconectar con lo esencial.

“Decir que estoy agradecida sería un eufemismo pobre. La gratitud apenas alcanza la superficie”, escribió la cantante. “Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Puedo hacer música. Puedo experimentar la alegría de amar a mis perros y a mi gato. Puedo sentir el desamor en todo su esplendor. Puedo llorar. Puedo reír. Puedo bailar. Puedo confiar. Siento el sol en mi piel y es cálido”.

La artista también destacó que, aunque la vida continúa con o sin sobriedad, la diferencia radica en cómo se vive cada momento con plenitud y conciencia.“He descubierto que la vida sigue su curso independientemente de si estoy sobria o no, pero hoy puedo vivirla”, concluyó.

La historia de Paris Jackson no ha sido fácil. Crecer bajo el escrutinio público como la hija del “Rey del Pop” la expuso a una presión mediática constante. Desde joven enfrentó episodios de depresión, ansiedad y abuso de sustancias, lo que la llevó a internarse en centros de rehabilitación en distintas ocasiones.

Sin embargo, su proceso de recuperación la ha llevado a construir una identidad artística sólida y auténtica. Actualmente, Paris combina su carrera musical, con un sonido alternativo que mezcla folk y rock, con su activismo en salud mental y su compromiso con causas de bienestar emocional.

Friendly House, la organización que la homenajeó, fue fundada en 1951 y es una de las primeras instituciones sin fines de lucro en Estados Unidos dedicadas a ayudar a mujeres en proceso de recuperación de adicciones. Paris ha colaborado activamente con la entidad, apoyando campañas y brindando charlas para inspirar a otras personas en su lucha por la sobriedad.

Hoy, Paris Jackson se muestra en paz, centrada en su música, sus animales y su bienestar personal. Ha aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas que antes no podía valorar. Su historia es un recordatorio poderoso de que la recuperación no solo es posible, sino que puede conducir a una vida mucho más plena y significativa.

En palabras de la propia artista, “no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito, con gratitud y con amor”.