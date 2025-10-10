Tragedia en Disneyland: turista muere tras sufrir emergencia en la Mansión Embrujada

El hecho, confirmado por autoridades y medios estadounidenses, se produjo en horas de la tarde y provocó la rápida activación de los protocolos de emergencia del parque temático.

Una visita a Disneyland Anaheim terminó en tragedia el pasado lunes 6 de octubre de 2025, cuando una mujer de aproximadamente 60 años falleció después de experimentar una emergencia médica al finalizar el recorrido de la famosa atracción Haunted Mansion (Mansión Embrujada).

De acuerdo con información divulgada por NBC News, Los Angeles Times y USA TODAY, la visitante fue hallada inconsciente en el interior de uno de los vagones conocidos como doom buggies. De inmediato, el personal de seguridad del parque inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegaban los paramédicos. Finalmente, la mujer fue trasladada a un hospital local, donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento la misma noche del lunes.

El sargento Matt Sutter, portavoz del Departamento de Policía de Anaheim, informó que la víctima “fue trasladada a un hospital local, donde posteriormente se certificó su fallecimiento”. Además, aclaró que el incidente “parece ser un desafortunado episodio médico” y que no hubo “indicación de problemas operativos con la atracción, que reabrió poco después”. Hasta el momento, la Oficina del Forense del Condado de Orange mantiene abierta la investigación para determinar la causa oficial de la muerte.

La Haunted Mansion es una de las atracciones más emblemáticas de Disneyland. Fue inaugurada en 1969 en el área conocida como New Orleans Square y desde entonces ha recibido decenas de millones de visitantes. El recorrido, de baja velocidad, alrededor de 1,6 kilómetros por hora, es considerado uno de los más seguros del complejo, especialmente porque está diseñado para ser disfrutado por familias enteras, incluidos niños y personas mayores.

En declaraciones al Los Angeles Times, Dennis Speigel, director de International Theme Park Services Inc., recalcó que este tipo de atracciones rara vez registran incidentes fatales: “Este es uno de los recorridos en los que menos esperaría un incidente médico”.

Durante la temporada de Halloween, la Haunted Mansion se transforma en una versión especial llamada Haunted Mansion Holiday, inspirada en la película The Nightmare Before Christmas. Sin embargo, esta variación solo afecta la ambientación visual, sin cambios mecánicos en el funcionamiento de la atracción.

Fuentes oficiales citadas por PEOPLE y USA TODAY confirmaron que Disneyland activó de inmediato sus protocolos de seguridad al detectar la emergencia. Personal del parque y servicios médicos externos trabajaron de forma coordinada para atender a la visitante, en estricto cumplimiento de las normas de seguridad establecidas tanto por la administración del parque como por la legislación estatal de California.

El sargento Matt Sutter reiteró en varios medios que “no existe indicio de fallas en el funcionamiento de la atracción”, lo que permitió que la Mansión Embrujada retomara operaciones en pocas horas tras el incidente. Por respeto a la familia de la víctima, las autoridades no han revelado su identidad ni detalles médicos personales.

Aunque los parques temáticos de California se consideran espacios seguros y están sometidos a estrictas inspecciones diarias, semanales y mensuales bajo la supervisión del Departamento de Relaciones Industriales del estado, los incidentes mortales, aunque poco comunes, han ocurrido en fechas recientes.

Menos de un mes antes de este suceso, otro accidente fatal se registró en Universal Epic Universe, Orlando (Florida), donde Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, murió tras subir a la montaña rusa Stardust Racers. En ese caso, la causa de la muerte fueron “múltiples lesiones por impacto contundente”, según el informe forense.

El fallecimiento en Disneyland ha generado conmoción debido a que ocurrió en una de las atracciones más tranquilas y tradicionales del parque. Las autoridades locales y los voceros de Disneyland aseguran que se mantiene la transparencia en las investigaciones, así como el compromiso con los más altos estándares de seguridad.

Mientras tanto, el público continúa acudiendo al parque, y la Haunted Mansion, ahora con su ambientación especial de temporada, funciona con normalidad. Las indagaciones de la Oficina del Forense del Condado de Orange serán determinantes para conocer la causa exacta del deceso y descartar cualquier otro tipo de complicación.