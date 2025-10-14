Eminem será abuelo por segunda vez: su hija Alaina Scott anuncia bebé en camino

La noticia generó una ola de reacciones entre los fans del intérprete de Lose Yourself y de su familia.

La familia de Eminem vuelve a estar de celebración. Su hija mayor, Alaina Scott, anunció que está esperando su primer hijo junto a su esposo Matt Moeller, lo que convertirá al rapero en abuelo por segunda vez. La noticia llega poco después de que el músico diera la bienvenida a su primer nieto, Elliot, hijo de Hailie Jade, quien nació el pasado marzo.

Fue Alaina quien compartió la noticia en redes sociales con un mensaje lleno de emoción y ternura. “Lo mejor de ti y de mí. Durante meses, he llevado un pequeño latido dentro de mí, uno que ya ha cambiado el mío en todas las formas posibles”, escribió la joven de 31 años junto a una serie de fotografías donde aparece luciendo un vestido negro corto con cuello en V, mientras sostiene junto a su esposo un pequeño onesie con la frase “bebé Moeller”.

En la publicación, la hija adoptiva del rapero añadió un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Hay algo indescriptible en saber que hay un poco de vida creciendo, soñando y convirtiéndose, todo mientras vas por tu día, susurrando oraciones y esperanzas que solo ellos pueden oír. Nunca me he sentido más agradecida por este regalo y por hacer crecer nuestra familia, algo que hemos deseado durante tanto tiempo. Gracias Dios por esta bendición.”

Las imágenes muestran a la pareja en un entorno campestre, el mismo donde están construyendo su nuevo hogar. En otra de las fotografías, ambos posan con una prueba de embarazo positiva y un par de diminutos tenis, que podrían sugerir que se trata de un niño. “Baby M, no podemos esperar para conocerte”, escribió Alaina en el cierre del anuncio.

La noticia generó una ola de reacciones entre los fans del intérprete de Lose Yourself y de su familia. Su hermana, Hailie Jade, fue una de las primeras en comentar la publicación: “Estoy muuuy feliz por ustedes. No puedo esperar para ser la tía de este pequeñito y Elliot está emocionado de conocer a su primito.”

El gesto familiar refleja la estrecha relación que Eminem ha mantenido con sus hijas. Alaina, hija de Dawn Scott, hermana gemela de Kim Scott, exesposa del rapero, fue adoptada por el artista a principios de los 2000. En una entrevista con Rolling Stone en 2004, el músico explicó: “Tengo total custodia de mi sobrina.”

Eminem también demostró su compromiso paternal cuando entregó a Alaina en el altar durante su boda con Matt Moeller en 2024, un momento que conmovió a sus seguidores.

Con este nuevo embarazo, el artista, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, amplía su rol como abuelo, un papel que ha abrazado con orgullo. En marzo, su hija Hailie Jade compartió el nacimiento de Elliot, revelando que el propio Eminem había anunciado el embarazo en su tema Temporary, acompañado de imágenes familiares inéditas.

Además de Alaina y Hailie, Eminem es padre de Stevie Laine, de 23 años, a quien también adoptó, e incluso obtuvo la custodia legal de su hermano menor, Nathan.

A sus 52 años, el icónico rapero de Detroit vive una etapa familiar plena, rodeado de amor y nuevas generaciones. El nacimiento del bebé de Alaina reafirma su faceta más íntima y humana, lejos del escenario, donde el polémico “Slim Shady” da paso al abuelo amoroso que celebra la llegada de una nueva vida.