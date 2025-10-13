Katy Perry y Justin Trudeau: las nuevas fotos en un yate que confirman romance

En las imágenes se observa a Perry, de 40 años, y a Trudeau, de 53, abrazándose y besándose sobre la cubierta del yate de la artista.

Las recientes imágenes de la pareja disfrutando de un paseo en yate frente a la costa de Santa Bárbara (California) han encendido las alarmas mediáticas.

Las fotos, publicadas originalmente por el Daily Mail y replicadas por medios como People, Page Six y Entertainment Weekly, muestran al ex primer ministro canadiense y a la cantante estadounidense en actitudes cariñosas que parecen confirmar que entre ellos hay algo más que amistad.

En las imágenes se observa a Perry, de 40 años, y a Trudeau, de 53, abrazándose y besándose sobre la cubierta del yate de la artista. Según el medio británico, las fotografías fueron captadas por un pasajero de un barco turístico de avistamiento de ballenas que pasaba cerca a finales del mes pasado. “No me di cuenta de con quién estaba hasta que vi el tatuaje en el brazo del chico e inmediatamente supe que era Justin Trudeau”, afirmó el testigo. El político canadiense tiene un tatuaje distintivo en su hombro izquierdo: el planeta Tierra dentro de un cuervo Haida, símbolo que él mismo explicó años atrás en su perfil de X.

Te puede interesar: Dislexia: señales de alerta, diagnóstico y avances científicos en su abordaje

Te puede interesar: Tragedia en Disneyland: turista muere tras sufrir emergencia en la Mansión Embrujada

El testigo relató que el yate de Perry se había detenido junto al barco público cuando ambos comenzaron a besarse. En una de las imágenes, Trudeau aparece en vaqueros y sin camiseta, sosteniendo la cintura y el trasero de la cantante de Roar y Firework, quien llevaba un bañador de una sola pieza. La escena, lejos de ser casual, parece reflejar una cercanía que supera los límites de una amistad convencional.

Los rumores de un posible romance entre Perry y Trudeau surgieron en julio pasado, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante de lujo en Montreal. La artista se encontraba en Canadá como parte de su gira Lifetimes. “No podemos asegurar que fuera una cita, pero estaban de muy buen humor”, declaró entonces el copropietario del restaurante al New York Times.

Why is Justin singjng "ah ah ah" like that 😭 pic.twitter.com/DJ7OsMTvU0 — Music Society (@musicsociety13) July 31, 2025

Apenas dos días después, el ex primer ministro asistió a uno de los conciertos de la cantante en el Bell Centre de Montreal, lo que avivó las sospechas. Según una fuente cercana al entorno del político citada por People, “están interesados el uno en el otro, pero llevará tiempo ver cómo evoluciona esto. Ella está viajando por el mundo y él está reestructurando su vida ahora que ya no es primer ministro, pero existe una atracción mutua. Tienen mucho en común”.

Sin embargo, otras voces aseguran que la relación no pasa de un vínculo amistoso. Una fuente cercana a la intérprete de I Kissed a Girl dijo a People que “los dos simplemente tuvieron una cita casual para conocerse. Aunque comparten intereses y mucho de qué hablar, las citas no están en su radar. Han seguido en contacto, pero por ahora no hay planes de volver a verse”. En contraste, otra persona cercana a la cantante declaró al Daily Mail que Perry está “muy, muy interesada en Trudeau” y que lo considera “un buen partido, un chico de alto nivel”.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. Perry continúa con la etapa europea de su gira, que culminará el 11 de noviembre en Madrid, mientras Trudeau mantiene un bajo perfil tras dejar el poder en 2023. Las imágenes, no obstante, parecen decir más que mil palabras: su complicidad y gestos de afecto alimentan lo que ya muchos llaman el romance más inesperado del año.