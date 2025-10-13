Billie Eilish sufre agresión durante su concierto y el atacante fue expulsado: VIDEO

Eilish, de 23 años, se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos con su tour Hit Me Hard and Soft, y el espectáculo en Miami prometía ser una de las paradas más esperadas.

La cantante estadounidense Billie Eilish vivió un momento de tensión durante su concierto en el Kaseya Center de Miami, Florida.

El pasado 9 de octubre, un fan la empujó violentamente, provocando que cayera al piso frente al público. El incidente, registrado en video por varios asistentes, generó alarma entre los presentes y obligó a la intervención inmediata del equipo de seguridad.

Eilish, de 23 años, se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos con su tour Hit Me Hard and Soft, y el espectáculo en Miami prometía ser una de las paradas más esperadas. Durante el concierto, la artista decidió acercarse al público que se encontraba en primera fila, un gesto habitual en sus presentaciones para saludar y agradecer a sus fans. Sin embargo, el encuentro no terminó como se esperaba.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, mientras la cantante se inclinaba para chocar las manos con los asistentes, un hombre la tomó con fuerza por el brazo y la atrajo hacia la valla metálica, haciéndola perder el equilibrio. Billie Eilish se golpeó contra la estructura y cayó al suelo visiblemente confundida y molesta. En cuestión de segundos, los guardias de seguridad intervinieron y la ayudaron a levantarse, retirándola del área.

Te puede interesar: Selena Gómez sorprende en Los Hechiceros de Waverly Place: Alex Russo enfrenta un trágico final

Te puede interesar: Millie Bobby Brown enternece a sus fans con foto junto a su hija adoptiva y Jake Bongiovi

Según reportó NBC News, en otro ángulo del video se observa a un miembro del equipo de seguridad empujando hacia atrás al agresor, quien habría sido contenido de inmediato. Una persona tuvo que recibir atención médica por parte de los equipos de emergencia disponibles en el lugar.

El Departamento de Policía de Miami emitió un comunicado el viernes 10 de octubre confirmando que “la persona (que ocasionó la caída) fue expulsada del Centro Kaseya”. Sin embargo, las autoridades aclararon que no se presentaron cargos formales en su contra, ya que Eilish no sufrió lesiones graves ni solicitó acciones judiciales.

Una testigo del suceso relató a NBC News lo que presenció desde la primera fila: “Antes de que Billie chocara las manos conmigo, noté que un hombre detrás de mí se estiró para atraerla con fuerza. En ese momento perdió el equilibrio y cayó”. La declaración coincide con lo registrado en los videos virales que circulan en redes sociales desde la noche del jueves.

Pese al incidente, la artista tiene programadas dos presentaciones adicionales en Florida, los días 11 y 12 de octubre, como parte de su gira estadounidense. Hasta el momento, no se ha confirmado si Eilish modificará su interacción con el público tras el episodio, aunque algunos medios especializados especulan que podría optar por mantener mayor distancia con los fans en los próximos conciertos.

La intérprete de Bad Guy no ha emitido una declaración pública sobre lo ocurrido, pero el incidente ha desatado un debate en redes sociales sobre la seguridad de los artistas durante los espectáculos en vivo y los límites del contacto entre los fans y sus ídolos.