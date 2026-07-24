Ana Isabel Carrizo Castillo conquista la Medalla Margarita Lozano 2026 y hace historia para Calle Arriba de Las Tablas

Las Tablas, Los Santos/Ana Isabel Carrizo Castillo, soberana de Calle Arriba de Las Tablas, alcanzó uno de los reconocimientos más importantes del folclore panameño al convertirse en la ganadora de la Medalla Margarita Lozano 2026, considerada la máxima distinción que puede recibir una empollerada en Panamá.

La noticia fue anunciada por la organización de Calle Arriba de Las Tablas, que celebró con orgullo el triunfo de su reina, destacando que este reconocimiento honra la excelencia, elegancia y dedicación en la representación del traje nacional.

Carrizo Castillo logró además el primer lugar en su categoría de Polleras Zurcidas, obteniendo también la Medalla María Eugenia González Ruiz, consolidando una jornada histórica para la tuna tableña.

Tras recibir esta importante distinción, la reina regresó junto a su pueblo para celebrar el logro durante la tuna del Día Nacional de la Pollera, donde fue recibida entre música, alegría y muestras de cariño por parte de sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Ana Isabel Carrizo compartió un emotivo mensaje de agradecimiento y dedicó la victoria a Dios, a Santa Librada, a su familia, a sus abuelos y a todas las personas que la acompañaron durante este proceso.

“Hay momentos que se quedan grabados para siempre en el corazón, y este es uno de ellos”, expresó la soberana, quien resaltó el apoyo de su junta directiva, su tuna y especialmente el de su tío Carlos Castillo, a quien atribuyó parte fundamental del camino que la llevó a este triunfo.

También reconoció el trabajo de los artesanos y colaboradores detrás de la pollera con la que conquistó el galardón, entre ellos su tío Nene Polo y las artesanas encargadas de cada detalle de la pieza.

La reina agradeció además a Mileydis Vargas por su preparación y enseñanza, asegurando que el esfuerzo y la disciplina se reflejaron en el escenario.

La pieza ganadora contó con el trabajo de Eric Polo en el diseño, Zunilda Madrid como artesana y Luis De León en los tembleques, elementos que formaron parte de la representación que llevó a Ana Isabel Carrizo a conquistar la Medalla Margarita Lozano 2026.

Con este reconocimiento, la soberana de Calle Arriba de Las Tablas suma su nombre a la historia de una de las celebraciones más importantes de la cultura y tradición panameña.