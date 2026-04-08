Anna Wintour y Meryl Streep son la portada de Vogue y sacuden la industria de la moda

La nueva portada de Vogue para mayo de 2026 ha desatado un intenso debate en la cultura pop al reunir a Anna Wintour y Meryl Streep en una imagen que trasciende lo estético y se convierte en un símbolo cargado de historia, poder y controversia. Más que una estrategia promocional vinculada a The Devil Wears Prada 2, la publicación revive una conversación que durante años ha perseguido a la editora más influyente de la moda: su supuesta conexión con el personaje de Miranda Priestly.

Desde el lanzamiento de The Devil Wears Prada, la figura de Miranda, interpretada magistralmente por Streep, ha sido vista como un reflejo apenas disimulado de Wintour. La narrativa que en su momento fue incómoda para la editora hoy es utilizada como un recurso editorial que mezcla nostalgia, marketing y una evidente resignificación de su propia imagen pública. Lo que antes podía considerarse una ofensa, ahora se transforma en una jugada estratégica que capitaliza décadas de especulación.

Durante la conversación publicada en la revista, ambas figuras abordaron temas como el poder, la edad, la estética y la permanencia en la industria. Wintour fue clara al marcar distancia: “Es un honor ser interpretada por Meryl, por muy distante que Miranda esté de mí”. Por su parte, Streep reconoció el vínculo inevitable entre ficción y realidad al afirmar: “honestamente pensé en Anna para entender lo que implica sostener una responsabilidad como esa”. Este cruce de declaraciones refleja una tensión que nunca ha desaparecido del todo, sino que ha evolucionado con el tiempo.

El origen de esta historia se remonta a Lauren Weisberger, autora de la novela en la que se basó la película, quien trabajó como asistente de Wintour. Aunque siempre ha sostenido que su personaje no es un retrato literal, también ha admitido que su experiencia en la revista fue clave para construir el universo narrativo. Esa ambigüedad ha alimentado durante años la percepción de que la ficción está más cerca de la realidad de lo que muchos quisieran admitir.

La reputación de Wintour no se ha construido únicamente desde el cine. Durante décadas, ha sido descrita como una líder exigente, con estándares extremadamente altos y una dinámica laboral marcada por la presión constante. Testimonios de excolaboradores han reforzado esta imagen, recordando ambientes donde la anticipación y la perfección eran obligatorias. Una exasistente lo resumió con una frase que parece salida del guion cinematográfico: “Era muy como en The Devil Wears Prada: ‘¡Ya viene!’”.

Sin embargo, las críticas hacia su figura no se limitan a su estilo de liderazgo. En los últimos años, Wintour también ha enfrentado cuestionamientos por su papel dentro de una industria señalada por su falta de diversidad. En 2020, tras el impacto global por el asesinato de George Floyd, la editora envió un mensaje interno reconociendo fallas estructurales dentro de la revista: “hemos publicado imágenes e historias hirientes o intolerantes”, admitiendo además la escasa representación de personas negras en su equipo.

Estas críticas no surgieron de manera aislada. Durante años, voces dentro de la industria denunciaron prácticas excluyentes en el ecosistema de Condé Nast, señalando microagresiones, sesgos raciales y una visión limitada de la belleza. Uno de los casos más recordados fue la portada de 2008 con LeBron James y Gisele Bündchen, que generó polémica por las connotaciones raciales que muchos interpretaron en su composición visual.

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A esto se suma el testimonio de André Leon Talley, una de las figuras más influyentes de la moda, quien en sus memorias describió su relación con Wintour en términos profundamente críticos: “me dejó enormes cicatrices emocionales y psicológicas”, además de calificarla como una mujer “incapaz de mostrar una bondad humana básica”. Sus palabras no solo evidenciaron tensiones personales, sino que también expusieron dinámicas de poder dentro de la industria.

La capacidad de Wintour para definir tendencias, influir en carreras y sostener su relevancia durante décadas la convierten en un símbolo de autoridad, pero también en un blanco constante de escrutinio. La nueva portada de Vogue no solo celebra su legado, sino que también reabre interrogantes sobre cómo se construye el poder en la moda y quién paga el precio de sostenerlo.

En este contexto, la conexión indirecta con figuras como Harvey Weinstein, cuya caída expuso una red de abusos normalizados en la industria del entretenimiento, añade otra capa al debate sobre las élites culturales. Aunque Wintour no ha sido vinculada directamente a estos escándalos, su cercanía con ese entorno refuerza la discusión sobre las estructuras que durante años operaron sin cuestionamientos.