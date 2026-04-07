Gigi Hadid rompe el silencio sobre los archivos de Jeffrey Epstein

Las declaraciones de la modelo también incluyeron una reflexión sobre su crianza y los valores inculcados por sus padres, Mohamed Hadid y Yolanda Hadid.

La modelo Gigi Hadid decidió pronunciarse públicamente tras la reciente difusión de documentos relacionados en los que aparece mencionada junto a su hermana Bella Hadid.

La revelación generó una ola de comentarios en redes sociales, obligando a la figura internacional a aclarar su postura y rechazar cualquier tipo de relación con el empresario fallecido.

Los archivos, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyen un intercambio de correos electrónicos de 2015 entre Epstein y una persona cuya identidad no fue revelada. En esa conversación se cuestiona el ascenso profesional de las hermanas Hadid dentro de la industria de la moda, insinuando posibles influencias externas en su éxito.

El contenido de los mensajes ha sido ampliamente debatido, especialmente por las insinuaciones sobre cómo ambas modelos alcanzaron notoriedad global. Sin embargo, la reacción de Gigi Hadid no llegó de inmediato. Fue hasta finales de marzo cuando, tras recibir críticas por su silencio, decidió responder directamente a un usuario en Instagram.

En su declaración, la modelo expresó su incomodidad ante la situación y explicó por qué había optado inicialmente por no pronunciarse. “Es horrible leer a alguien que nunca has conocido hablar de ti de esa manera. Especialmente en este contexto. No comenté porque no quiero restarle importancia a las historias de las verdaderas víctimas de él; pero tu comentario me hizo darme cuenta de que tal vez no estaba claro, y es importante que lo sepan”, escribió.

Además, Hadid fue enfática al rechazar cualquier conexión con Epstein, dejando clara su postura frente a las insinuaciones surgidas tras la publicación de los documentos. “Ser mencionada en esos archivos, creo que tenía 20 o 21 años cuando él habría escrito ese correo, es perturbador. Y quiero declarar de manera inequívoca que nunca he tenido ninguna relación con ese ser repugnante. Me da asco”, afirmó con contundencia.

Las declaraciones de la modelo también incluyeron una reflexión sobre su crianza y los valores inculcados por sus padres, Mohamed Hadid y Yolanda Hadid. Según explicó, su entorno familiar fue clave en su desarrollo personal y profesional dentro de una industria altamente competitiva.

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“Mis padres me protegieron y me enseñaron el valor del trabajo duro”, aseguró, destacando que su carrera no ha sido producto de privilegios injustificados, sino de esfuerzo constante. En esa misma línea, recordó que comenzó formalmente en el modelaje en 2012, momento desde el cual ha trabajado de forma continua para consolidarse como una de las figuras más influyentes del sector.

“He trabajado duro por cada momento desde entonces”, añadió, reforzando la idea de que su éxito responde a disciplina y dedicación.

La aparición de las hermanas Hadid en estos documentos se da en el contexto de las múltiples investigaciones que rodearon a Epstein, quien enfrentó graves acusaciones por abuso sexual y trata de menores durante más de una década. En julio de 2019, fue arrestado por cargos federales, y un mes después murió en prisión mientras esperaba juicio, en un caso que generó repercusión mundial.

A pesar de la controversia, Gigi Hadid continúa activa en su carrera profesional. Recientemente participó en la pasarela de Ralph Lauren durante la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2026, reafirmando su presencia en la industria global.

El pronunciamiento de la modelo busca no solo aclarar su situación personal, sino también marcar distancia frente a cualquier narrativa que la vincule con uno de los escándalos más graves de los últimos años. Su mensaje, directo y sin ambigüedades, apunta a cerrar la polémica y centrar la conversación en hechos verificables, mientras continúa su trayectoria en el mundo de la moda.