Arrestan a Jhayco en Miami por posesión de drogas

El artista urbano Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido como Jhayco (anteriormente Jhay Cortez), fue arrestado este martes en medio de una intervención policial en la que se encontró droga dentro de su vehículo y en su poder, según relatan varios medios internacionales.

Según una nota de Infobae, Jhayco fue interceptado por agentes policiales cerca del este de la Calle 8, próximo a la avenida 69 en Miami, Estados Unidos, mientras conducía un auto Corvette rojo.

Trascendió que los agentes del sheriff del condado de Miami-Dade advirtieron que el auto circulaba a poco más de 8 kilómetros por hora, lo que motivó la intervención de la policía.

Al acercarse al auto, los agentes sintieron un fuerte olor a cannabis y, de acuerdo con el reporte del policía, Jhayco tenía “polvo blanco” en los pantalones y en la nariz.

En el momento, el cantante no pudo presentar su licencia de conducir y se le solicitó que bajara del auto. Durante la revisión se encontraron dos bolsas negras con varios gramos de cannabis en cada una. También se encontraron otras tres bolsas de menor tamaño con una sustancia que se presume es cocaína en los bolsillos del pantalón que vestía Jhayco.

En tanto, el cantante urbano fue arrestado bajo cargos de posesión de sustancias. Se conoció que la fianza por tenencia de cocaína se fijó en 2,500 dólares y por portar hasta 200 gramos de cannabis se le sumó la cifra de 500 dólares adicionales.

Jhayco fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center, donde permaneció en espera de que se fijara la fianza que pagó.

El equipo del cantante no ha realizado declaraciones públicas y tampoco lo han hecho las autoridades.

¿Quién es Jhayco?

Nació en Puerto Rico en 1993 y en su trayectoria se ha desarrollado como compositor, productor e intérprete, fusionando reguetón, trap y pop urbano.

Desde sus inicios, ha logrado posicionar canciones como “Dákiti”, que se convirtió en un fenómeno global y rompió récords en plataformas digitales, consolidándolo como un referente del género.

Además de sus propios temas, Jhayco ha sido el creador de hits para otros grandes artistas, como “Criminal” de Natti Natasha y Ozuna, y “No Es Justo” con J Balvin y Zion & Lennox. Su versatilidad como productor y compositor lo ha hecho imprescindible en la escena urbana actual.

Su álbum Famouz (2019) fue un punto de partida que mostró su talento multifacético, mientras que su reciente proyecto Le Clique: Vida Rockstar (X) reafirma su capacidad para innovar y fusionar géneros, trabajando con estrellas como Yandel, Peso Pluma y DJ Khaled. Con cada lanzamiento, Jhayco no solo crea música, sino que establece nuevas tendencias dentro y fuera de Latinoamérica.