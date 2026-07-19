Aylín Mujica enfrenta la pérdida más dolorosa: muere su hijo mayor Mauro Menéndez a los 30 años

Las publicaciones de ambos padres han generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde artistas, colegas y seguidores les han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo en medio del difícil momento.

La actriz cubana Aylín Mujica atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la repentina muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, de 30 años, quien falleció durante un viaje a Barbados.

La noticia fue confirmada por la propia artista a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo mensaje de despedida dedicado a su hijo.

"Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida", escribió Mujica.

La actriz también expresó su fe al asegurar que confía en que Dios lo tiene "en un lugar maravilloso" y le pidió fortaleza para afrontar el profundo dolor que deja su partida. Asimismo, agradeció las muestras de cariño y los mensajes de apoyo que ha recibido de amigos, colegas y seguidores.

Mauro Menéndez era hijo de Aylín Mujica y del músico Osamu Menéndez. Vivía en Florida, Estados Unidos, y se desempeñaba como DJ y productor musical bajo el nombre artístico de Maahez.

De acuerdo con medios especializados, el joven viajó recientemente a Barbados para asistir a un partido de béisbol. Sin embargo, habría realizado el viaje mientras padecía un cuadro de neumonía y, ya en la isla caribeña, sufrió dos infartos que terminaron provocándole la muerte.

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Por su parte, Osamu Menéndez también rindió homenaje a su hijo mediante un video publicado en Instagram.

"Aquí está mi hijo Mauro (Maahez). Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, enfocado en su sueño de ser un gran DJ productor, y lo logró aunque no se daba cuenta. Para mí, el mejor del mundo y el mejor hijo que alguien pueda tener. Vuela alto y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo", escribió el músico.

Las publicaciones de ambos padres han generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde artistas, colegas y seguidores les han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo en medio del difícil momento.

Aylín Mujica es una de las actrices cubanas más reconocidas de la televisión hispana. Inició su carrera como bailarina y modelo antes de consolidarse como actriz en telenovelas de Televisa y, posteriormente, de Telemundo. Ha participado en exitosas producciones como La usurpadora, Marina, Corazón valiente, Aurora, Los miserables y La mujer de mi vida, además de desempeñarse como presentadora y colaboradora en diversos programas de entretenimiento en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria se ha convertido en una de las figuras más populares del espectáculo latino, por lo que la noticia de la muerte de su hijo ha conmovido profundamente a sus seguidores y al mundo artístico.