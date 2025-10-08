Bad Bunny calienta para el Super Bowl 2026 con atrapada de lujo durante partido de los Yankees

Bad Bunny se prepara para un escenario mucho más grande: se ha confirmado que el artista latino será una de las figuras principales en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 .

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, sigue demostrando que es una fuerza imparable, no solo en las listas de reproducción, sino también en el terreno de juego... o al menos, desde las gradas.

El 'Conejo Malo' se robó el show con una serie de movimientos que lo ponen en el centro de la conversación, desde una atrapada de béisbol de película hasta un inesperado cameo de la televisión mexicana.

El momento viral para el cantante ocurrió en el Bronx, durante un juego entre los Yankees de Nueva York y los Blue Jays. Bad Bunny, disfrutando del partido, capturó una pelota de foul que se dirigía a las gradas con la destreza de un jardinero profesional.

El artista no solo atrapó la pelota, sino que disfrutó la jugada al máximo, mostrando su lado más relajado y deportivo. Videos de la hazaña circularon inmediatamente en redes sociales, donde fue aclamado como el "MVP" de la noche, demostrando que su talento va más allá del micrófono.

Mientras presume sus habilidades beisboleras, Bad Bunny se prepara para un escenario mucho más grande: se ha confirmado que el artista latino será una de las figuras principales en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Esta participación lo consolida como un ícono cultural global, llevando el reguetón y la música latina al evento deportivo y de entretenimiento más visto en Estados Unidos y el mundo. La jugada en el Bronx, aunque informal, fue un buen "calentamiento" para la presión que enfrentará en el gran show.

Para rematar una semana ya de por sí épica, el cantante sorprendió al público con un inesperado homenaje al icónico personaje Quico, de la serie El Chavo del 8.

En una aparición o sketch que desató la risa en redes, Bad Bunny se enfundó en el famoso traje de marinerito y gorro de Quico, demostrando su versatilidad y su sentido del humor. Este giro cómico, sumado a sus logros en el béisbol y su confirmación para el Super Bowl, reafirman que Bad Bunny no teme experimentar ni tomarse un respiro de su rol de superestrella para divertirse.